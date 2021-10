Stadt Essen sichert Hang im Borbecker Pausmühlental

Essen. Die Stadt legt im Pausmühlental in Essen-Borbeck ein Gerüst aus Baumstämmen an. So soll die abgerutschte Böschung stabilisiert werden.

Das Pausmühlenbachtal in Essen-Borbeck ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Anwohner und Anwohnerinnen der benachbarten Wohngebiete. Der Fußweg zwischen Möllhoven und Schloßstraße wurde intensiv genutzt, bis er im Februar 2020 auf einem Teilstück gesperrt werden musste. Grund für die Sperrung war ein Hangrutsch, der ein sicheres Begehen der Verbindung nicht mehr zuließ. Das soll sich bald wieder ändern.

Die umfangreichen Untersuchungen des Hanges und die intensiven Planungen zur Absicherung sind nun abgeschlossen, teilt die Stadt mit. Da die Fläche im Landschaftsschutzgebiet liegt und dadurch naturschutzrechtlichen Status genießt, mussten die Planungen eng zwischen Grün und Gruga, der Unteren Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde der Stadt abgestimmt werden. Außerdem wurde ein Bodengutachter hinzugezogen. In der letzten Oktoberwoche werden die Maßnahmen zur Sicherung des Hanges und der Böschung beginnen.

Bei der erforderlichen Sicherung wird nun eine sogenannte Krainerwand errichtet, bei der ein Gerüst aus Baumstämmen in der vorhandenen Böschung verankert wird und die Zwischenräume anschließend schichtweise mit wasserdurchlässigem, grobkörnigem Boden verfüllt werden. Die Kammern dieser Stützkonstruktion werden dann mit jungen Gehölzen bepflanzt, deren Wurzeln auf Dauer das Bodenmaterial wie ein Netz zusammenhalten und die Böschung sichern.

Sträucher in Essen-Borbeck müssen für die Arbeiten beschnitten werden

Mit dieser Art der Sicherung kann gewährleistet werden, dass abfließendes Wasser, welches zum Hangrutsch geführt hat, künftig besser abgeleitet werden kann. Zur Vorbereitung der Baumaßnahme und zur Herstellung der notwendigen Anfahrbarkeit der Baustelle sind zunächst Schnittmaßnahmen an den Sträuchern am Weg, an der Böschung und in Teilen des Gewässers in unmittelbarer Nähe des gebrochenen Hanges notwendig. Mit einer Fertigstellung der Maßnahme ist laut Stadt je nach Witterung Ende November bis Anfang Dezember zu rechnen.

