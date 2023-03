Stadt Essen sichert Felshänge: Großer Aufwand, hohe Kosten

Im Wichteltal in Essen-Überruhr sind bei den Arbeiten zur Felshangsicherung Bäume gefällt worden.

Essen-Überruhr. Für die Sicherheit müssen Bäume an Felshängen weichen, wie im beliebten Wichteltal. Mit den Fällungen verfolgt die Stadt Essen weitere Ziele.

Unten führt der Weg vorbei am Ziegengehege in Richtung Ruhr, oben wachsen die Bäume schräg an dem steilen Hang, der auf einer großen Fläche bereits mit einem Stahlnetz gesichert ist. Um Sicherheit ging es jetzt auch, als weitere Bäume im Wichteltal gefällt worden sind.

Immerhin wachsen laut Stadt im Süden Essens knapp 80 Hektar Wald auf kritischen Felsböschungen oder Steilhängen, die sich oberhalb von Wegen, Straßen oder Gebäuden befinden. Für die Pflege dieser Wälder und Hänge wurde bereits 2018 von einem externen Unternehmen ein entsprechendes Gutachten angefertigt. Die sich anschließenden Arbeiten, wie etwa bei den Verdrahtungen, übernehmen Spezialfirmen, für die Stadt bedeutet das Kosten in Millionenhöhe.

Die Arbeiten zur Felshangsicherung hat die Stadt nun in Überruhr ausgeführt, an der Reihe war der Bereich Wichteltal und Heuweg. Aufwendig gesichert wurden auch bereits Hänge wie an der Wuppertaler Straße oder der Laupendahler Landstraße. Das Wichteltal hat die Stadt ebenfalls im Blick und auf ihren Plänen – es ist ein beliebtes Ausflugsziel und eine gern genutzte Wanderstrecke.

Einzelne Bäume in der Nähe der Straße stellen Verkehrssicherheitsrisiko dar

Dort mussten Bäume weichen, die auf der Felskante gewachsen sind. „Viele der Bäume sind bereits sehr schräg in Hangrichtung gewachsen, so dass sie früher oder später umstürzen können“, erklärt Martin Gülpen von Grün und Gruga. Dies sei an manchen Stellen bereits geschehen. Das wiederum könne dazu führen, dass der Steinschlagschutzzaun im unteren Bereich beschädigt werde. Dann könne dieser keinen Schutz vor Steinschlägen mehr bieten, erklärt er die Gefahr.

Einzelne Bäume in der Nähe der Straße werden wiederum gefällt, wenn sie ein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen. Risikobäume würden als solche zuvor von Experten begutachtet. Steilhanglagen schützten den Boden zwar vor Erosion, die Baumstämme könnten zudem Steinschläge abbremsen oder sogar aufhalten. Doch das große Gewicht der Bäume und ein lockerer Grund berge gleichzeitig die Gefahr, dass sie umstürzen und dabei mitunter einen Steinschlag auslösen können.

Verhindert werden sollen Unfälle und Schäden durch Steinschläge

Ein weiteres Risiko ergebe sich zudem dadurch, dass große Bäume Windbewegungen in den Wurzelraum weiterleiten. Auch das könne eine Ursache für Steinschläge sein. Deswegen werden Wälder in Steilhanglagen auf besondere Weise gepflegt, um ihre Funktion dauerhaft erhalten zu können. Verhindert werden sollen so Unfälle und Schäden durch Steinschläge, Erosion und umstürzende Bäume.

Die verbleibende lichte Waldstruktur ermögliche dann das Aufkommen junger Bäume aus Samen (Naturverjüngung), auch eine krautige Bodenvegetation verbessere den Erosionsschutz, beschreibt Gülpen weitere Ziele der Arbeiten.

