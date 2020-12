Stadt Essen schränkt Personenzahl bei Trauungen ein

In Essen können an Trauungen ab Januar 2021 nur noch fünf Personen teilnehmen.

Essen. Die Stadt Essen verschärft die Regelungen bei standesamtlichen Trauungen. Die neuen Vorschriften gelten ab Januar.

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen müssen sich Brautpaare in Essen ab Januar auf weitere Einschränkungen einstellen. Wie die Stadt Essen mitteilt, sind in den Traubereichen dann nur noch maximal fünf Personen zugelassen. Neben dem Brautpaar können also nur noch drei weitere Personen an der standesamtlichen Trauung teilnehmen. Auch der Fotograf zählt dazu.

Alle Teilnehmer an einer Trauung müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, dazu gehören auch das Brautpaar und die Trauzeugen. „Alle bereits terminierten Eheschließungen können unter diesen Voraussetzungen durchgeführt werden“, so die Stadt.

Derzeit sind in den Trauzimmern je nach Größe zwischen sechs und 18 Personen erlaubt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]