Stadt Essen ruft Bürger zum Löschen des Lichts auf

Essen. Symbolische Klima-Aktion: Bei der „Earth Hour“ am 25. März soll es ab 20.30 Uhr eine Stunde lang dunkel werden in der Stadt Essen.

Licht aus und Energie sparen, heißt es vielerorts am Samstag, 25. März. Weltweit setzen sich Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour“ 2023 für mehr Klimaschutz ein und schalten um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Auch die Bürger der Stadt Essen sollen sich laut Aufruf der Stadtverwaltung beteiligen.

Rathaus, Philharmonie und Museum Folkwang löschen die Lichter

In Essen bleiben um 20.30 Uhr das Rathaus, die Philharmonie oder das Museum Folkwang in symbolischer Dunkelheit, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, teilte die Stadt mit. Damit reihen sich diese Gebäude ein in einer Reihe weltweit bekannter Bauwerke, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Wegen des Kriegszustands in Europa und der damit verbundenen Energiekrise sollten sich alle bemühen, Strom und Gas einzusparen, so die städtische Umweltdezernentin Simone Raskob. So verzichteten bereits viele Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen seit längerem auf eingeschaltete Beleuchtungen, und auch Bürger sparten Energie. „Mit der Teilnahme an der Earth Hour können wir hierfür ein gemeinsames Zeichen setzen und wo möglich, das Licht für eine Stunde löschen“, so Raskob.

