Stadt Essen: Rufnummer 115 soll für mehr Service sorgen

Der kurze Draht zur Stadt: Bundesweite Behördennummer soll Bürgern den Zugang zur Verwaltung erleichtern. Rufnummer ist ab Januar erreichbar

Eine Nummer für alle: Mit der zentralen Behördennummer 115 will die Stadt Essen in Zukunft für eine bessere Erreichbarkeit und mehr Bürgerfreundlichkeit sorgen. Denn die bundesweit eingerichtete Rufnummer sorgt für einen kürzeren Draht zur Verwaltung. In Essen wird die Behördennummer ab Januar erreichbar sein. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat die Charta des 115-Verbundes gerade unterzeichnet.

Verwaltung bürgerfreundlicher und effizienter gestalten

Die Behördennummer 115 wurde ins Leben gerufen, um die Verwaltung bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Rund 550 Kommunen, zwölf Länder und die Bundesverwaltung haben sich dem Verbund bereits angeschlossen. Nun zieht auch Essen nach. „Die Behördennummer 115 ist künftig die erste Anlaufstelle für die Essener Bürger bei Verwaltungsfragen aller Art“, erklärt Kufen. Die Stadt wolle sich damit „zukunfts- und serviceorientiert weiterentwickelt“, so der OB. Angesichts des breitgefächerten Dienstleistungsangebots der Stadtverwaltung sei es für Bürger und Unternehmen oft nicht ganz leicht, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Mit der Behördennummer 115 soll daher künftig ein einfacher direkter telefonischer Zugang zu Auskünften über Leistungen der Verwaltung angeboten werden, von der Verlängerung des Personalausweises bis zur Anmeldung eines Gewerbes.

Die Stadt startet nun die Vorbereitungsphase, in der die bisherige Telefonzentrale mit einer modernen Telefonanlage zu einem Service-Center weiterentwickelt wird, Mitarbeiter geschult werden und eine Wissensdatenbank aufgebaut wird. Ab dem 4. Januar 2021 sollen Essener Bürger unter der Telefonnummer 115 dann nicht nur Antworten bei Fragen zu städtischen Leistungen bekommen, sondern auch Auskünfte zu allen Leistungen der am 115-Verbund beteiligten Kommunen, Länder und auch des Bundes erhalten. Städtische Mitarbeitende sollen dann montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Nummer 115 schnell und zuverlässig erreichbar sein.