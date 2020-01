Stadt Essen: Positives Fazit zum Umgang mit der Trinkerszene

Ordnungsdezernent Christian Kromberg hat zum Jahresbeginn für die Stadt Essen ein positives Fazit zum Umgang mit der so genannten Trinkerszene gezogen. Es sei gelungen, Ansammlungen von mehr als fünf Personen an einem Ort zu vermeiden. „Dieses Ziel haben wir erreicht. Aus ordnungspolitischer Sicht sind wir sehr zufrieden“, sagte Kromberg im Gespräch mit der Redaktion.

Der städtische Beigeordnete führt dies auf den verstärkten Einsatz der Ordnungsstreifen und die intensive Schulung des Personals zurück. Kromberg hob hervor, dass nur wenige Platzverweise ausgesprochen worden seien. Zahlen nannte der Dezernent nicht.

Beliebter Treffpunkt der Trinkerszene war der Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof

Beliebter Treffpunkt der Trinkerszene war bislang der Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof. Mittlerweile halten sich Alkoholkranke häufig an der Südseite des Hauptbahnhofes auf.

„Am Bahnhof ist das sichtbar. Die Menschen schlafen auf Abluftgittern und an Treppenaufgängen“, so Kromberg. Eine Großstadt müsse dies aber aushalten. Gemeinsam mit den Sicherheitskräften der Deutschen Bahn und dem Bundesgrenzschutz hätten seine Mitarbeiter die Lage am Hauptbahnhof „im Griff“.

Eine Verdrängung der Szene in die Stadtteile sei aus Sicht der Stadt nicht zu beobachten. Eine vorübergehende Ausnahme sei der Frohnhauser Markt gewesen. Seine Mitarbeiter hätten dies im Blick, betont der Dezernent.

Nach Erkenntnissen der Stadt handelt es sich meist um Menschen mit festem Wohnsitz

Wo sich die Menschen aufhalten, sei nicht bekannt. Nach Erkenntnissen der Stadt handelt es sich bei den Betroffenen weniger um Obdachlose als um Menschen mit festem Wohnsitz. „Wo sie sich treffen, wissen wir nicht.“

Kritik zum Umgang mit der Szene äußert die Linke im Rat der Stadt. „Das Problem ist nicht gelöst, sondern nur verdrängt“, sagt Ezgi Güyildar, Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Die Ratsfrau nennt neben dem Hauptbahnhof die Hollestraße. Die Stadt will dies laut Kromberg beobachten.

Die Linke hält das Vorgehen der Stadt grundsätzlich für den falschen

Weg. „Repression bringt vielleicht dem Stadtbild etwas, aber leider nicht den Menschen“, so Ezgi Güyildar. Der öffentliche Raum dürfe aber von allen genutzt werden. Die Stadt messe mit zweierlei Maß. Erforderlich seien mehr Streetworker sowie Hilfe bei der Job- und Wohnungssuche.