Stadt Essen nimmt Impfung mit Omikron-Impfstoff wieder auf

Essen. Nachdem die Stiko-Empfehlung vorliegt, will die Stadt Essen nun wieder den angepassten Impfstoff anwenden. Wem zu erneuter Impfung geraten wird.

Die Stadt Essen nimmt die Impfkampagne mit dem angepassten Omikron-Impfstoff ab sofort wieder auf. Das meldet die Stadtverwaltung. Grundlage ist der am Samstag (23.9.) herausgegeben Erlass des Landes NRW zur Umsetzung der aktuellen Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko). Demnach können die erste und zweite Booster-Impfung wieder mit dem angepassten Corona-Impfstoff angeboten werden.

Die Stiko empfiehlt, für alle Auffrischimpfungen (Booster) für Menschen ab zwölf Jahren vorzugsweise einen der zugelassenen und verfügbaren Omikron-adaptierten bivalenten mRNA-Impfstoffe einzusetzen. Dies gilt sowohl für die sogenannten BA.1-Impfstoffe als auch für die BA.4/5-adaptierten Impfstoffe.

Menschen ab 60 Jahren sollen sich laut Empfehlung erneut impfen lassen

Eine zweite Booster-Impfung wird dabei folgenden Personengruppen geraten: Menschen mit Immun-Defiziten ab dem Alter von fünf Jahren; Bewohner in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe; Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere solche mit direktem Patienten- bzw. Bewohnerkontakt; Personen im Alter ab 60 Jahren; Personen im Alter ab fünf Jahren mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe infolge einer Grunderkrankung.

In dem Erlass heißt es außerdem, dass eine Auffrischungsimpfung bei gesunden Menschen unter 60 sowie eine 3. Auffrischungsimpfung (5. Impfung) ab 60 eine ausführliche Anamnese bedarf und deshalb grundsätzlich in den Arztpraxen durchgeführt werden soll.

Die Stadt Essen wird die angepassten Impfstoffe bereits am Samstag, 24. September in der Impfstelle Theaterpassage, Rathenaustraße 2, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr anbieten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen