Stadt Essen: Neue Schulen haben künftig größere Klassenräume

Klassenzimmer an Essener Schulen sollen künftig deutlich größer sein als bislang. Während durchschnittliche Klassenräume derzeit etwa 40 bis 50 Quadratmeter missen, werden es bei Schulen, die die Stadt künftig baut, eher um die 70 Quadratmeter.

Das geht aus der „Schulbauleitlinie“ hervor, die die Stadt erstmals konzipiert und veröffentlicht hat. Das 50-seitige Papier, das der Rat kürzlich verabschiedet hat, beschreibt weit mehr als die künftigen erforderlichen Raumgrößen. Der städtische Schul-Dezernent Muchtar Al-Ghusain spricht von einem „Meilenstein“.

Die Zahl der Schul-Neubauten, die Essen zuletzt realisiert hat, ist überschaubar. 2012 bekam das Gymnasium Überruhr einen spektakulären, feuerroten Neubautrakt. Zwei Jahre später wurde das „Haus des Lernens“ in Haarzopf eingeweiht, ein komplett neues Grundschulgebäude mit integrierter Kita. Und im nächsten Jahr wird, mit einiger Verzögerung, der Neubau der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Schonnebeck eingeweiht.

Bislang: Immer an „unteren Werten“ orientiert

Bislang orientierte man sich bei der Stadt an Vorgaben einer Stiftung, was sinnvolle Größen von neuen Schulräumen angeht, wobei man sich stets an „unteren Werten“ orientierte, wie es heißt. Womöglich erfolgte das aus Sparsamkeit oder Bescheidenheit, aber am Ende „führte dies bei einzelnen Neubau-Vorhaben zu einem aufwändigen, verwaltungsinternen Abstimmungsprozess, da die Orientierung an den untersten Werten nicht den Anforderungen entsprach“, heißt es in der Leitlinie.

Wie auch immer: Dass die neue Grundschule in Haarzopf zwar sehr ansehnlich, aber eigentlich viel zu klein geraten ist, raunten sich manche schon bei der Eröffnung vor sechs Jahren zu.

Hübsch, aber von Anfang an zu klein: die neue Grundschule Haarzopf, eröffnet im Jahr 2014. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Mit der neuen „Schulbauleitlinie“ soll alles anders und besser werden. Denn es ist ja einiges in Planung: Altenessen-Süd soll eine neue Gesamtschule bekommen, die Bockmühle in Altendorf wird schrittweise neu errichtet, an der Tiegelstraße im Nordviertel soll eine neue Grundschule entstehen. Das marode Gebäude des Gymnasiums Nord-Ost wird durch einen Neubau aus Holz ersetzt, und künftig, heißt es, sollen Schulen entstehen, „die Flexibilität zulassen und Unterricht im Klassenverband und in Kleingruppen, unterrichtliche Anteile von Frontalunterricht ebenso wie Gruppenarbeit ermöglichen, die zum eigenständigen Lernen und Forschen einladen.“

Lange Gänge mit Klassen wie Hühnerställe wird es sowieso nicht mehr geben

Was das konkret heißt: keine langen Gänge mit Klassenräumen wie Hühnerställe, sondern „offene Lernlandschaften“ sollen entstehen. Pro Jahrgang soll es auch einen Mehrzweckraum geben, und Toiletten sollten möglichst dezentral organisiert sein – also aufgeteilt auf die Jahrgänge.

Die neue „Schulbauleitlinie“ präsentiert sich dem interessierten Leser allerdings nicht als Vision und wolkig formulierte Blaupause wünschenswerter Vorstellungen, sondern als ausgesprochen konkretes, komplexes Zahlenwerk – deshalb hier nur die wichtigsten: Baut Essen eine neue Grundschule, rechnet man mit 3,9 Quadratmetern pro Kind für die „allgemeinen Lernbereiche“, also das Klassenzimmer, die Flure, die Aula. Vier Quadratmeter sind es für Schüler der Sekundarstufe 1 (Jahrgänge 5 bis 10), 3,2 Quadratmeter sind es für Schüler der Sekundarstufe 2 (Jahrgänge 11 bis 13).

Multifunktionalität: Aus Mehrzweckräumen können Klassenzimmer werden

Das ist, so viel steht fest, „wesentlich mehr als bislang“, berichtet Miriam Matena vom Fachbereich Schule, die maßgeblich an der Erstellung der Leitlinie mitgewirkt hat. Durch aufwändige Berechnungen soll künftig sichergestellt sein, dass Schulgebäude in Essen weder zu klein noch zu groß errichtet werden, sondern auch stets flexibel anpassbar sind: „Aus Mehrzweckräumen können Klassenzimmer werden und umgekehrt“, sagt Miriam Matena. Eins der wichtigsten Stichworte sei „Multifunktionalität“.

Wie das künftig umgesetzt wird, wird man wohl erst in Jahren beobachten können, wenn zum Beispiel die neue Gesamtschule in Altenessen-Süd errichtet sein wird – und entscheidend bleibt, ob die Stadt Essen künftig bereit ist, für größere Schulen auch mehr Geld auszugeben als für kleinere.