Stadt Essen muss Baugenehmigungen nicht zurücknehmen

Die Eigentümer hatten die Häuser in Haarzopf im Vertrauen darauf erworben, dass die Baugenehmigungen zu recht erteilt worden waren.

Essen. Die Stadt Essen muss zu unrecht erteilte Baugenehmigungen für drei Häuser in Haarzopf nicht zurücknehmen. Die Kommunalaufsicht begründet das so.

Die Bezirksregierung Düsseldorf verzichtet darauf, die Stadt Essen aufzufordern, die zu unrecht erteilten Baugenehmigungen für drei Doppelhäuser an der Raadter Straße in Haarzopf wieder zurückzunehmen. Dies erklärte die Aufsichtsbehörde auf Anfrage der Redaktion. Die Stadt kommt damit um die mögliche Zahlung von Schadenersatz an die Hauseigentümer herum.

Die Bezirksregierung hatte zuvor, wie berichtet, festgestellt, dass die Baugenehmigungen durch die Stadt Essen nicht hätten erteilt werden dürfen, da die Grundstücke planungsrechtlich im Außenbereich liegen und deshalb besonders geschützt sind. Die Bürgerinitiative „Finger weg von Freiluftflächen“ hatte die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, worauf diese die Stadt Essen aufforderte, Stellung zu dem Fall zu nehmen.

Die Rücknahme der Baugenehmigungen wäre aus Sicht der Aufsicht unverhältnismäßig

Wie die Bezirksregierung nun auf Anfrage mitteilte, habe das Rechtsamt der Stadt ausführlich dargelegt, dass eine Rücknahme der Baugenehmigungen unverhältnismäßig sei. Die Aufsichtsbehörde schließe sich dieser Auffassung an, erklärte eine Sprecherin. Die heutigen Eigentümer hätten die Häuser im Vertrauen darauf erworben, dass die Baugenehmigungen rechtmäßig erteilt wurden.

Zum anderen beabsichtige die Stadt Essen, die erforderliche Bauleitplanung durchzuführen. Durch die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes würde die Stadt nachträglich auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bereits gebauten Doppelhäuser schaffen. „Auch in dieser Hinsicht wäre eine Zurücknahme der Baugenehmigung unverhältnismäßig“, argumentiert die Bezirksregierung.

Linke, Die Partei, und Tierschutz-Gruppe wollen weitere Bebauung verhindern

Wie berichtet, sollen in unmittelbarer Nähe der Doppelhäuser bis zu weitere 180 Wohneinheiten gebaut werden. Die Bürgerinitiative versucht dies zu verhindern. In einem Antrag an den städtischen Planungsausschuss fordern die Linke sowie die Ratsgruppen Tierschutz und Die Partei, das Vorhaben aufzugeben.

Die Antragsteller erinnern daran, dass die Stadt es dem Investor der drei Doppelhäuser zur Auflage gemacht hatte, das benachbarte Gelände einer ehemaligen Gärtnerei zu renaturieren. Eben dieses Areal soll nun ebenfalls bebaut werden. Die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes für diese Fläche, in direktem Bezug zu einer rechtswidrigen Bebauung, sei in der Öffentlichkeit nicht vermittelbar, heißt es in dem gemeinsamen Antrag.

