Stadt Essen kündigt Öffnung von Turnhallen für Vereine an

Essen. Zahlreiche Schulturnhallen im gesamten Essener Stadtgebiet sollen ab Montag, 18. Mai, wieder für den Breitensport der Vereine geöffnet werden.

Städtische Sportplätze sind für Sportler bereits wieder geöffnet worden, nun sollen am Montag, 18. Mai, zahlreiche Turnhallen der Sport- und Bäderbetriebe Essen im gesamten Stadtgebiet folgen. Sie sollen für den Breitensport der Vereine freigegeben werden, kündigt die Stadt an.

Mit der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) ist es laut Stadt wieder möglich, den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum unter vorgegebenen Schutzauflagen aufzunehmen.

Abstand von 1,5 Metern muss sichergestellt sein

Zudem kläre die seit 15. Mai gültige Verordnung auch die Nutzung der Schulturnhallen für den Vereinssport. Sofern also keine schulischen Belange dem entgegenstehen, können die Schulturnhallen des Schulverwaltungsamtes ab 18. Mai genutzt werden. „Auch hierbei müssen die Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Untersagt bleibt die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen. Auch Zuschauer dürfen die Sportanlagen nicht betreten, eine Ausnahme gilt für Eltern von Kleinkindern.

Einige Hallen werden noch für Prüfungen gebraucht

„Einige Schulturnhallen stehen jedoch eingeschränkt erst ab Ende Mai/Anfang Juni für die Wiederaufnahme des Sportbetriebs zur Verfügung, da die Hallen momentan noch für die Durchführung von Prüfungen genutzt werden müssen“, erklärt die Stadt weiter. Das trifft auf Hallen folgender Schulen zu: Friedenschule, Herderschule, Comenius-Schule, Parkschule, Franz-Dinnendahl-Realschule, Realschule Essen-West, Gesamtschule Nord, Carl-Humann-Gymnasium, Gymnasium Essen-Nord-Ost und das Theodor-Heuss-Gymnasium.

Weitere Schulturnhallen stehen für den Breitensport der Vereine bis zu den Sommerferien nicht zur Verfügung, auch hier sind Prüfungen der Grund. Dabei handelt es sich um die Turnhallen folgender Schulen: Bardelebenschule, Dionysiusschule, Hinseler Schule, Hüttmannschule, Schmachtenbergschule, Schule an der Jacobsallee, Theodor-Heuss-Schule, Pestalozzi-Schule, Grashof Gymnasium, Gymnasium Essen-Überruhr, Mädchengymnasium Essen-Borbeck und das Maria Wächtler-Gymnasium.

Bei Schulturnhallen, die die Stadt in diesen Listen nicht aufführt, müsse das weitere Vorgehen mit Blick auf die Öffnung noch geklärt werden.

An folgenden Schulen öffnen die Turnhallen am Montag, 18. Mai, wieder:

Altfriedschule

Andreasschule

Antoniusschule

Astrid Lindgren-Schule

Bergmühlenschule

Bischof-von-Ketteler-Schule

Bodelschwinghschule

Bückmannshofschule

Carl-Funke-Schule

Christophorusschule

Eichendorffschule

Emscherschule

Gesamtschule Borbeck

Georgschule

Grundschule Haarzopf

Grundschule Nordviertel

Grundschule Überruhr

Heckerschule

Hinsbeckschule

Höltingschule

Hövelschule

Joachimschule

Johann-Michael-Sailer-Schule

Josefschule (Kupferdreh)

Käthe-Kollwitz-Schule

Kraienbruchschule

Laurentiusschule

Ludgerusschule

Maria-Kunigunda-Schule

Neuessener Schule

Peter-Ustinov-Schule

Regenbogenschule

Schillerschule

Schlossschule

Schule am Lönsberg

Schule am Morungenweg

Schule am Reuenberg

Schule am Wasserturm

Schule an der Heinickestraße

Schule an der Heinrich-Strunk-Straße

Schule an der Viktoriastraße

Schule Gerschede

Schule Im Steeler Rott

Schule im Bergmannsfeld

Sternschule

Stiftsschule

Winfriedschule

Zollvereinschule

Albert-Liebmann-Schule

Jakob Muth-Schule

Möllhovenschule

Nelli-Neumann-Schule

Schule am Hellweg

Schule Am Steeler Tor

Theodor-Fliedner-Schule

Traugott-Weise-Schule

Hauptschule an der Bischoffstraße

Hauptschule Katernberg

Albert-Einstein-Realschule

Bertha-Krupp-Realschule

Bertha-von-Suttner-Realschule

Gertrud-Bäumer-Realschule

Geschwister-Scholl-Realschule

Helene-Lange-Realschule

Realschule am Schloss Borbeck

Realschule Essen-Überruhr

Theodor Goldschmidt-Realschule

Erich Kästner-Gesamtschule

Gesamtschule Holsterhausen

Gustav-Heinemann-Gesamtschule

Alfred-Krupp-Schule

Burggymnasium

Goetheschule

Gymnasium Essen-Werden

Helmholtz-Gymnasium

Leibniz-Gymnasium

Unesco-Schule Essen

Viktoria-Gymnasium

Hugo-Kükelhaus-Berufskolleg

Robert-Schmidt-Berufskolleg

Berufskolleg im Bildungspark (BiB)

Heinz-Nixdorf-Berufskolleg

Berufskolleg West

Eiberg