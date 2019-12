Essen. Viele Bürger wollen das neue Jahr mit Feuerwerk begrüßen. Das Ordnungsamt weist auf Gefahren hin und bittet um sachgemäße Entsorgung des Mülls.

Stadt Essen gibt Tipps zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern

Bis zum Jahreswechsel sind es nur noch wenige Tage, daher sollten die Bürger sich rechtzeitig über die Bestimmungen für Feuerwerkskörper informieren. Das Ordnungsamt hat noch einmal die wichtigsten Bestimmungen zusammengefasst und mahnt generell zur Vorsicht beim Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Pyrotechnische Gegenstände der Klasse II, also die üblichen Feuerwerkskörper, dürfen im Zeitraum 2. Januar bis 30. Dezember grundsätzlich nur mit Sondergenehmigung gezündet werden. Für den Einzelhandel gilt: Die Feuerwerkskörper der Klasse II dürfen nur in der Zeit vom 28. bis 31. Dezember verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamts vor, die entsprechend vorgezeigt werden muss.

Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Regelungen drohen Geldbußen bis zu 5000 Euro

Verstöße gegen diese Regelungen können mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro geahndet werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist generell verboten. Darüber hinaus dürfen Personen unter 18 Jahren Feuerwerkskörper der Klasse II grundsätzlich weder aufbewahren noch abbrennen. Eltern sollten im Interesse der Gesundheit ihrer Kinder darauf achten, dass diese nicht in Besitz von solchen Feuerwerkskörpern gelangen können.

Leider sind Unfälle und Sachschäden, die bei unsachgemäßer Verwendung durch das Zünden von Feuerwerk entstehen, keine Seltenheit. Das Ordnungsamt bittet deshalb dringend, die entsprechenden Hinweise auf den Verpackungen und Feuerwerkskörpern zu beachten. Genutzte Feuerwerkskörper sollten generell im Restmüll entsorgt werden. Hinweise des Herstellers sind bei der Entsorgung aber unbedingt zu beachten.

Bei der Entsorgung dürfen die Feuerwerkskörper nicht mehr glimmen

Bei der Entsorgung sollte sichergestellt werden, dass die genutzten Feuerwerkskörper nicht mehr brennen oder glimmen. Ungenutztes Feuerwerk darf nur nach entsprechender Vorbereitung, so dass die Körper nicht mehr entzündlich sind, entsorgt werden. Die Stadtverwaltung bittet die Bürger, nach den Feierlichkeiten in das neue Jahr alle Überreste der Feuerwerkskörper ordnungsgerecht zu entsorgen – damit die ganze Stadt einen sauberen Start in das neue Jahr 2020 hat.