Stadt Essen fällt in den kommenden Tagen kranke Bäume

Essen. Sechs Bäume werden in den nächsten Tagen im Essener Stadtgebiet fallen. Sie sind von Krankheiten betroffen oder weisen Verwachsungen auf.

Bürgerinnen und Bürger werden in den kommenden Tagen und Wochen wieder das Geräusch der Motorsägen ertragen müssen. Aktuell müssen sechs Bäume in Essen gefällt werden, von denen Gefahren ausgehen, teilt die Stadt mit. Diese Bäume sind betroffen.

Die Bäume gehören zur Priorität 2 und sind somit als Risikobäume eingestuft. Sie müssen deshalb innerhalb von 14 Tagen gefüllt werden. Zu den sogenannten Gefahrenbäumen gehört auch ein Kirschbaum an der Ecke Rüttenscheider Straße / Grugaplatz, der einen Pilzbefall am Stammfuß aufweist. Die Erkrankung führt dazu, dass Teile der Krone absterben und der Stamm verletzt ist.

Doch es wird noch weitere Bäume treffen: eine Rosskastanie im Stadtgarten wegen Pilzbefalls, eine weitere im Bernewäldchen wegen Bakterienbefalls, eine absterbende Eberesche am Schwimmzentrum, einen Ahorn an der Fridtjof-Nansen-Straße / Rüttenscheider Straße, dessen Stamm sich V-förmig gabelt, und einen Haselbaum auf dem Schulgrundstück an der Bernhardstraße in Fischlaken wegen Fäulnis.

Laut Stadt Essen helfen Pflegemaßnahmen in einigen Fällen nicht mehr

Laut Stadt müssen Bäume an den Außengrenzen des städtischen Waldes, zum Beispiel zu Straßen, Radrouten, Bahnlinien oder der Bebauung, fallen, die ein Gutachter als Gefahrenbäume eingestuft hat. Während in eigenen Fällen Pflegemaßnahmen noch helfen könnten, den betroffenen Baum zu erhalten, sei das in anderen Fällen aussichtslos. Wenn die Stand- und Bruchsicherheit eines Baumes nicht wiederherzustellen sei, müssten Bäume kurz- oder mittelfristig gefällt werden.

Die Stadt unterscheidet zwischen Risikobäumen, deren Fällung unterschiedlich dringlich ist. Von Bäumen mit Priorität 1 geht eine akute Gefahr aus und sie müssen sofort gefällt werden. Risikobäume mit der Priorität 2 müssen innerhalb von 14 Tagen gefällt werden. Die betroffene Bezirksvertretung wird darüber informiert. Darüber hinaus gibt es Risikobäume der Prioritätsstufe 3, die der Sommer- oder der Winterfällung zugeordnet werden.

Bürger können die Liste der zu fällenden Bäume im Internet einsehen

Wenn ein Baum so sehr geschädigt ist, dass nicht zu erwarten ist, dass er den ab Frühherbst zu erwartenden Stürmen widersteht, muss dieser im Rahmen der sogenannten Sommerfällung entnommen werden. Alle anderen Risikobäume der Stufe 3 würden vom 1. Oktober bis 28. Februar im Rahmen der Winterfällung gefällt. Die Liste dieser Bäume geht als Vorlage im Herbst eines jeden Jahres zur Kenntnisnahme in die jeweiligen Bezirksvertretungen und ist im Ratsinformationssystem (ris.essen.de) der Stadt für die Bürger einsehbar.

Ein Kirschbaum muss laut Stadt an der Ecke Rüttenscheider Straße / Grugaplatz gefällt werden. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Manchmal kommen Stadtbäume auch ohne Einsatz der Kettensäge abhanden: Auf dem Hirschlandplatz in der Innenstadt wurde jüngst eine alte Kastanie entwurzelt. Nach Darstellung von Grün und Gruga habe es im Vorfeld keine äußerlich erkennbaren Anzeichen gegeben, die ein Versagen der Standfestigkeit hätten erkennen lassen können.

Temporär erhöhtes Umsturzrisiko für Bäume

Als Ursache der Entwurzelung sehen die städtischen Experten das Zusammenspiel zwischen den Bodeneigenschaften des Standortes und den erheblichen Regenmengen des ersten Quartals 2023, insbesondere der Niederschläge im Monat März, sowie der aufgetretenen Windgeschwindigkeiten von Freitag, 31. März, auf Samstag, 1. April. „Durch Starkregenereignisse bzw. in Folge von ergiebigem Dauerregen, vor allem kombiniert mit Wind, kann sich ein temporär erhöhtes Umsturzrisiko für Bäume ergeben“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Stark durchfeuchtete Böden verminderten im vorliegenden Fall die Haltefähigkeit.

Der Baum, der das Bild des Platzes mitprägte, wurde mittlerweile durch eine beauftragte Firma beseitigt. In zwei weiteren Fällen wurden auch in anderen Stadtteilen vergleichbare Baumstürze festgestellt. Es musste allerdings kein Baum gefällt werden. Das Risiko werde bei weniger Regenfällen nun auch wieder geringer.

