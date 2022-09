Stadt Essen errichtet Halteverbot und kassiert sofort ab

Essen-Karnap. Morgens parkten die Mieter vor ihrem Haus in Essen-Karnap, tagsüber wurde dort eine Halteverbotszone errichtet und abends Knöllchen verteilt.

Vor einem Mehrfamilienhaus in Essen-Karnap ist eine Halteverbotszone errichtet worden – für die Mieter ohne Ankündigung. Einige von ihnen parkten dort, bevor und während die Schilder aufgestellt wurden und fanden am Abend direkt ein Knöllchen am Scheibenwischer. Die Stadt erklärt, wie es dazu kommen konnte.

Kreuzung in Essen-Karnap wurde umgebaut – finanziert von Aldi

Die Kreuzung Karnaper Straße/Stinnesstraße ganz im Norden der Stadt galt lange als Problemkreuzung. Die Stinnesstraße ist eine Hauptverkehrsroute nach Gelsenkirchen, außerdem liegt ein Kindergarten an der Straße. Das Abbiegen auf die ebenfalls stark frequentierte Karnaper Straße war mitunter zeitraubend und gefährlich, weil Verkehrsteilnehmer die Straßenbahnschienen queren und einen kleinen Bogen fahren mussten, um zum gegenüberliegenden Burger King oder Lidl zu gelangen.

Vor zwei Jahren baute Aldi dann eine neue Filiale hinter eben jenem Burger King und finanzierte auch gleich den Kreuzungsumbau – nicht ganz uneigennützig, schließlich hat Aldi ein gewisses Interesse an entsprechender Kundenfrequenz. Es wurde eine neue Ampel errichtet und die Kreuzung begradigt. Jetzt fließt der Verkehr flüssiger, aber es kam nach Angaben der Stadt vermehrt zu kritischen Situationen direkt dahinter. Wer von Aldi kommend links auf die Karnaper Straße abbiegen wollte, musste sich mitunter umständlich in den Verkehr einfädeln, weil Autos auf dem rechten Fahrstreifen parkten und somit nur einer verblieb.

Sieben Fahrzeuge parkten im absoluten Halteverbot in Essen-Karnap

„Die Fahrbahn wurde durch die parkenden Autos verengt“, erklärt Stadtsprecher Patrick Betthaus. Um das Einfädeln zu verhindern, habe die Stadt Halteverbotsbeschilderungen aufgestellt – direkt vor einem Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien. Hausbesitzerin Christel Kensy ärgert sich, dass sie vorher nicht informiert wurde. Besonders ärgerlich: Am gleichen Tag, als die Schilder aufgestellt wurden, verteilten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes schon Knöllchen – auch an Kensys Bruder, der dort ebenfalls wohnt und vor seinem Haus parkte. 25 Euro sollte er bezahlen. „Das hat mich furchtbar aufgeregt“, erklärt die 70-jährige Essenerin.

Beim Abbiegen auf die Karnaper Straße kam es laut Stadtpresseamt immer wieder zu kritischen Situationen. Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Patrick Betthaus bestätigt, dass an jenem Abend sieben Fahrzeuge im absoluten Haltverbot an der Karnaper Straße 148-154 festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Das Ordnungsamt-Team sei nicht darüber informiert, wo an welchem Tag in der Stadt Halteverbotszonen eingerichtet werden. Daher sei es mitunter nicht ersichtlich, dass die Schilder erst an diesem Tag aufgestellt wurden. Für solche Fälle sei es den Betroffenen unbenommen, Widerspruch einzulegen. Das hätten einige auch bereits getan und das Ordnungsamt prüfe den Sachverhalt jetzt.

Anwohner müssen nicht über Halteverbotszonen informiert werden

Laut Straßenverkehrsordnung müssen Bewohner über eine Beschilderung im öffentlichen Verkehrsraum nicht informiert werden. Die Mieter und Mieterinnen der Häuser an der Karnaper Straße müssen ihr Auto jetzt wohl oder übel in einer der Nebenstraßen abstellen. Für Christel Kensy ist das alles „ein bisschen unangenehm“, wie sie erklärt. Die Bewohner könnten ihre Einkäufe nicht mehr direkt vor dem Haus ausladen und das Haus würde durch das Halteverbot schließlich auch an Wert verlieren. An den Umstand, dass man das Gefühl habe, die Straßenbahn fahre direkt durchs Wohnzimmer, habe sich die Karnaperin in den vergangenen Jahren hingehen schon gewöhnt.

