Stadt Essen entschärft gefährliche Einmündung für Schüler

Im Rahmen der Schulwegsicherung ist den Kindern der Theodor-Heuss-Schule in Essen-Bergerhausen die Überquerung der Elbestraße durch Umbauten erleichtert worden. Davon überzeugten sich Oberbürgermeister Thomas Kufen und Bezirksbürgermeister Hans-Peter Huch.

Essen-Bergerhausen. Durch Umbauten gibt es jetzt bessere Sichtverhältnisse an der Weser-/Elbestraße in Essen-Bergerhausen für Kinder der Theodor-Heuss-Schule.

An der Theodor-Heuss-Schule in Essen-Bergerhausen an der Elbestraße / Ecke Weserstraße wurde im Rahmen der Schulwegsicherung kürzlich eine Baumaßnahme abgeschlossen, die den Schulkindern das Überqueren der Elbestraße erleichtern soll.

Oberbürgermeister Thomas Kufen besichtigte jetzt gemeinsam mit Mitgliedern der Bezirksvertretung II (Bergerhausen, Rellinghausen, Stadtwald, Rüttenscheid), der Schulleitung, Schülern und Schülerinnen sowie Eltern die neu realisierte vorgezogene Einmündung zur Überquerung.

Die Fahrbahn wurde im Kreuzungsbereich der Elbestraße verengt, indem der Bürgersteig auf einer Seite herausgebaut wurde. Der zuvor abgesenkte Bürgersteig wurde in einzelnen Bereichen wieder erhöht und die Überquerung für gehbehinderte Menschen mit einem taktilen Leitsystem versehen. Durch die vorgezogene Einmündung soll die Geschwindigkeit der Autofahrenden gedrosselt und die Aufmerksamkeit gegenüber Fußgängerinnen und Fußgängern erhöht werden.

In Kürze Wochen sollen noch acht Sperrpfosten in Essen-Bergerhausen installiert werden

Als Ergänzung zu den bereits umgesetzten Arbeiten soll zur weiteren Erhöhung der Sicherheit im Bereich des Übergangs zur Fahrbahn auf beiden Seiten die Errichtung von Sperrpfosten zur Begrenzung erfolgen. Damit soll verhindert werden, dass Autofahrerende auf dem abgesenkten Bereich des vorgezogenen Bürgersteigs parken. Die Sperrpfosten wurden bereits in der Planung durch das Amt für Straßen und Verkehr berücksichtigt und konnten aufgrund von Lieferengpässen sowie eines Wechsels des Jahresvertragspartners für Verkehrstechnik noch nicht installiert werden.

Auf jeder Straßenseite sind jeweils acht Sperrpfosten vorgesehen. Die Installation erfolgt laut Stadt in den nächsten Wochen. Darüber hinaus soll zur verbesserten Ausweisung als reiner Fußgängerweg der rot gepflasterte Teilbereich des Gehwegs gegen eine graue Gehwegpflasterung ausgetauscht werden.

Der Umbau dieser Kreuzung in Bergerhausen resultiert aus der Radio-Essen-Verkehrssicherheitsaktion „Emil und die Schulweg-Detektive“, in der auf die gefährliche Kreuzung aufmerksam gemacht wurde. Ursprünglich konnten die Schüler aufgrund von parkenden Autos im Kreuzungsbereich den Verkehr in der Elbestraße nicht gut überblicken. Durch die Baumaßnahme wurde laut Stadt sowohl die Sichtbarkeit der Schulkinder der Theodor-Heuss-Schule gegenüber Autofahrenden als auch der eigene Sichtbereich der Kinder auf den Verkehr erhöht. Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme beläuft sich auf 25.000 Euro.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen