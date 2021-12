Stadt Essen appelliert: Auf Silvester-Feuerwerk verzichten

Essen. Es gibt in Essen kein Feuerwerksverbot auf bestimmten Straße und Plätzen. Das Ordnungsamt der Stadt formuliert aber einen „dringenden Appell“.

Nach dem bundesweiten Verkaufsverbot für Silvester-Feuerwerk gibt es zum Jahreswechsel in Essen zwar kein Veto der Stadt für das Zünden und Abrennen von Raketen & Co. auf ausgewählten Straßen und Plätzen - jedoch richtet das Ordnungsamt den „dringenden Appell“ an die Bürger, auf die Böllerei zu verzichten, um die Krankenhäuser in der Corona-Pandemie nicht unnötig und zusätzlich durch Verletzte zu belasten.

Leider seien Unfälle und Sachschäden, die durch den unvorsichtigen Umgang mit Feuerwehr entstehen, keine Seltenheit, heißt es.

Wer dies partout nicht einsehen und Pyro-Reste trotz aller Mahnungen hochgehen lassen will, sollte zumindest einige Hinweise zur eigenen Sicherheit und der anderer beachten: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist generell verboten, macht die Stadt Essen deutlich.

Die Kapazitäten der Krankenhäuser schonen

Es sollten die Hinweise auf den Packungen beachtet und abgefackelte Feuerwerkskörper nur dann im Restmüll entsorgt werden, wenn sie komplett erloschen sind. Eltern sollten im Interesse der Gesundheit ihrer Kinder darauf achten, dass sie nicht mit Feuerwerk der Klasse II hantieren.

Vor einem Monat hatte sich Ordnungsdezernent Christian Kromberg noch nicht festgelegt, ob es ein Böllerverbot zumindest an ausgewählten Orten im Essener Stadtgebiet geben wird, allerdings bereits Bedenken angemeldet - wohl wissend, dass man das, was man verbiete, auch konsequent durchsetzen können müsse.

Um die Zahl der Unfälle vor und in der Silvesternacht zu reduzieren und die Kapazitäten in den Krankenhäusern für Covid-19 Patienten zu schonen, hatte der Bundesrat ein generelles Verkaufsverbot für pyrotechnische Gegenstände der Kategorie II, beispielsweise Feuerwerksraketen oder Batteriefeuerwerk, beschlossen.

Das bundesweite Feuerwerküberlassungsverbot des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) trifft nicht nur den eingesessenen Einzelhandel, sondern auch die Sonderverkäufe von Silvesterfeuerwerk. Bei Verstößen drohen Bußgelder, warnen die Behörden. (j.m.)

