Stadt entfernt illegalen Zebrastreifen vor Grundschule

Essen. Ende einer kuriosen Graffiti-Aktion: Der Zebrastreifen, den Unbekannte vor der Bedingrader Grundschule aufsprühten, ist wieder entfernt worden.

Der Zebrastreifen, den Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag vor einer Grundschule im Stadtteil Bedingrade auf den Asphalt gesprüht haben, ist von der Stadt entfernt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Verwaltung am Freitag. Mitarbeiter des Straßenbetriebsdienstes der Stadt hätten sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls die weißen Balken entfernt.

Tempo 30 herrscht bereits

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach den unbekannten Sprühern, die es für nötig hielten, den Zebrastreifen an der Bergheimer Straße aufzubringen. Schauplatz ist eine Querungshilfe an der Bergheimer Straße direkt vor der Grundschule Bedingrade. Dort herrscht bereits Tempo 30.

Schulleiterin Dorothee Auge hatte in einem Schreiben die Schulpflegschaft in Kenntnis gesetzt, dass es sich um einen illegalen Vorgang handelt – auch wenn nicht klar ist, in welchen Kreisen die Täter zu suchen sind. Die Polizei ermittelt wegen Amtsanmaßung und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei warnt vor Nachahmern.