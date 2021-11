„Stadion an der Hafenstraße“: Stadion Essen wird umbenannt

Essen. Rot-Weiss Essen hat das bestens gehütete Geheimnis um den künftigen Stadionnamen gelüftet. Es soll künftig „Stadion an der Hafenstraße“ heißen.

Monatelang ist heftig darüber spekuliert, wie das größte Essener Fußballstadion demnächst wohl heißen soll. Jetzt hat Rot-Weiss Essen-Boss Marcus Uhlig die Katze aus dem Sack gelassen. Die Spielstätte des Regionalliga-Tabellenführers wird ab dem 1. Januar 2022 „Stadion an der Hafenstraße“ heißen, kündigte der Vereinsvorsitzende auf einer Pressekonferenz am Montag (15. November) im Stadion an.

Die seit 2012 gültige und betont neutral gehaltene Bezeichnung „Stadion Essen“ gehört bald der Vergangenheit an.

Stadion an der Hafenstraße: Neuer Stadionname dürfte gut ankommen

Die Wahl des neuen Stadionnamens dürfte bei den RWE-Fans sehr gut ankommen. Denn das Wort „Hafenstraße“ ist seit jeher mit dem Essener Traditionsclub verbunden.

Lesen sie auch:

Ältere Fußballfans wie der frühere RWE-Aufsichtsratschef Christian Hülsmann erinnern daran, dass Moderatoren bei Live-Übertragungen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) in den glorreichen fünfziger und sechziger Jahren in das „Stadion an der Hafenstraße“ schalteten. Erst in den 1970er Jahren wurde das Rot-Weiss-Stadion nach dem legendären Vereinsvorsitzenden Georg Melches benannt.

Mythos Hafenstraße: Rot-Weiss-Fans verabschieden den Mannschaftsbus mit den Spielern vor dem Stadion mit Fahnen, Bengalos und Sprechgesängen zum Auswärtsspiel. Dieses stimmungsvolle Bild von der Hafenstraße entstand im Juni 2021. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Stadion Essen: Fans machten auf Facebook Namensvorschläge

Zur Vorgeschichte des aktuellen Stadionnamens: Als das neue Stadion 2012 in Betrieb ging, übernahm der Energiekonzern und Sponsor RWE Deutschland, der zwei Millionen Euro der Baukosten getragen hatte, die Namensrechte. Als die RWE-Tochter Innogy vom Eon-Konzern übernommen wurde, gingen die Namensrechte fürs Stadion Essen an die Eon-Tochter Westenergie über. Der Vertrag läuft Ende 2023 aus und Westenergie hat angeboten, die Namensrechte abzugeben.

Bei einer Befragung von Fußballfans zur Benennung des Stadions Essen kamen auch Vorschläge wie Helmut-Rahn- oder René-Pascal-Stadion. Facebook-Nutzer schlugen ferner Namen wie Willi-Lippens- und Otto-Rehhagel-Arena vor.

Wir aktualisieren diesen Artikel weiter.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen