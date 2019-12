Staat soll sicherstellen, dass jeder einen Deutschkurs macht

Der Artikel, in dem der Essener Jens Wientapper seinen Abschied aus der Flüchtlingshilfe erklärt, trägt den Titel „Schwere Lektion“. Er ist am Samstag, 23. November, in der Süddeutschen Zeitung (SZ) erschienen.

Schon im August 2017 hatte Wientapper in WAZ und NRZ kritisiert, dass der Spracherwerb der Flüchtlinge oft nur unzureichend gelinge. Er wünschte sich, dass die Verantwortlichen bei Stadt und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) noch größere Anstrengungen unternähmen, damit alle Flüchtlinge Deutschkurse besuchen und erfolgreich abschließen.