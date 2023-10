St. Martin 2023 in Essen: Wann die Martinszüge stattfinden

Essen. Im November zieht St. Martin wieder durch Essen. Wo und wann welche Martinszüge und Laternenfeste stattfinden, erfahren Sie in unserer Übersicht.

In den ersten Novemberwochen wird es wieder besinnlich, wenn Kinder mit ihren Familien durch die Stadtteile ziehen, um den Heiligen Martin zu feiern. Traditionell findet der Martinstag am 11. November statt. Dann wird an den heiligen Bischof Martin von Tours erinnert, der am 11. November 397 beigesetzt wurde. In einem kalten Winter teilte der Soldat Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler. Bis heute steht der Feiertag für die Uneigennützigkeit und Nächstenliebe. Viele Stadtteile nehmen den Festtag zum Anlass, selbst Martinsumzüge zu organisieren. Die größten Veranstaltungen im Überblick:

Martinszug in Essen-Frintrop





Einen großen Martinszug plant der Bürger- und Verkehrsverein Frintrop (BVV) am Samstag, 4. November. Der Martinszug wird um 17.30 Uhr am Frintroper Markt starten und zum großen Martinsfeuer am Donnerberg führen. In der Vergangenheit waren oft Tausende Teilnehmer dabei.

St. Martin soll auch in diesem Jahr wieder zum Essener Donnerberg reiten. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Martinszug in Essen-Schonnebeck





Zum Laternenumzug durch Schonnebeck sind für Dienstag, 14. November, alle Kinder mit ihren Eltern und Verwandten eingeladen, durch den Stadtteil zu ziehen – begleitet von drei Kapellen und St. Martin auf einem Pferd. Start ist um 18 Uhr auf dem Schulhof an der Immelmannstraße, Ziel ist nach rund eineinhalb Stunden der Marktplatz. In diesem Jahr feiert der Martinsausschuss Schonnebeck sein 75-jähriges Bestehen, das Team organisiert die Veranstaltung zusammen mit dem Werbeblock, 3000 Teilnehmer werden erwartet. Ab Freitag, 20. Oktober werden Lose für 50 Cent in Gaststätten und Geschäften des Schonnebecker Werbeblocks verkauft. Am 14. November können die Tombolagewinne dann ab 15 Uhr auf dem Markt abgeholt werden. Die Verlosungsgewinne sind Warengutscheine, die bei den Mitgliedsfirmen des Schonnebecker Werbeblocks eingelöst werden können.

Martinszug in Essen-Karnap





Der St. Martinszug in Karnap startet am Freitag, 10. November, um 17 Uhr auf dem Karnaper Marktplatz. Veranstaltet wird er vom Bürgerverein. Nach einer Runde durch den Stadtteil wird Udo Motor, Schulleiter der Maria-Kunigunda-Schule, die Martinsgeschichte auf dem Marktplatz vorlesen. Dort gibt es dann auch Brezeln, Waffeln, Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch.

Martinszug in Essen-Vogelheim





Der St.-Martin-Umzug in Vogelheim startet am Freitag, 10. November, voraussichtlich um 17 Uhr an der Stadthafenschule. Ziel ist der Kleingartenverein an der Wildstraße. Dort erwartet die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Martinsfeuer. Organisiert wird die Veranstaltung von der SPD Vogelheim.

Martinszug in Essen-Rüttenscheid





Der Martinszug der Gemeinde St. Ludgerus und Martin startet am Freitag, 10. November, um 18 Uhr an der Magdalenenstraße und endet an der St. Ludgerus-Kirche (Wehmenkamp 9). Drinnen wird dann das Martinsspiel aufgeführt. Gutscheine für Brezeln gibt es ab Mittwoch, 25. Oktober, in den Kitas Löwenherz (Magdalenenstraße 6) und St. Ludgerus (Franziskastraße 22) sowie im Gemeindebüro (Wehmenkamp 22).

Martinszug im Essener Grugapark





Durch den beleuchteten Grugapark reitet St. Martin am Sonntag, 12. November, zum Martinfeuer. Dort wird die Martinsgeschichte erzählt und gespielt. Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Orangerie-Vorplatz. Der Umzug startet um 18 Uhr. Eintritt: Kinder unter sechs Jahren und Personen mit Dauerkarte frei; Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene 2 Euro.

Martinszug in Essen-Burgaltendorf

Zum Start des traditionellen St. Martinszugs in Burgaltendorf lädt der Arbeitskreis St. Martin der Freiwilligen Feuerwehr für den 11. November um 17.30 Uhr an die Charlottenstraße, Ecke Am Sonnenhang ein. Die Route führt über die Worringstraße, Mölleneystraße und die Alte Hauptstraße zum Martinsfeuer am Schulzentrum.

Martinszug in Essen-Heisingen





In Heisingen zieht St. Martin am Donnerstag, 9. November, durch die Straßen. Dazu laden die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Wir für Heisingen“ ein. Der Umzug findet im Ortskern des Stadtteils statt.

Martinszug in Essen-Überruhr





Die katholische Kirchengemeinde St. Josef Ruhrhalbinsel veranstaltet den Martinszug in Überruhr-Hinsel am Samstag, 11. November. Los geht es an der Straße Nockwinkel.

Martinszug in Essen-Dilldorf





In Dilldorf können Groß und Klein St. Martin am Sonntag, 12. November, begleiten, Organisatoren sind die Mitstreiter vom Förderverein Marienheim St. Mariä Geburt. Der Zug startet auf dem Kirchplatz St. Mariä Geburt.

Martinszug in Essen-Haarzopf





Am Freitag, 3. November, zieht der Haarzopfer Martinsumzug durch die Straßen. Start des Zuges ist um 18 Uhr im Bürgerpark. St. Martin samt Pferd und zwei Bläserensembles haben ihr Kommen angekündigt. Anschließend wird der Zug bei Martinsfeuer, Brezel, Würstchen, Bier und Glühwein sowie alkoholfreien kalten und warmen Getränken im Bürgerpark ausklingen.

Martinszug in Essen-Kettwig





Der Martinszug in Kettwig wird vom Heimat- und Verkehrsverein (HVV) organisiert. Er findet am Sonntag, 12. November, statt. Arne Weber führt ihn als Darsteller des Heiligen Martin traditionell hoch zu Pferde an. Start ist um 17.30 Uhr ab dem Bürgermeister-Fiedler-Platz. Der Zug wird begleitet von zwei Musikgruppen: dem Ruhr Sound Orchester und der Velberter Feuerwehrkapelle.

Arne Weber wird auch 2023 wieder den Martinszug durch die Kettwiger Altstadt mit seinem Schimmel anführen. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Er führt über die Wilhelmstraße, Krummacher Straße und Kirchfeldstraße, biegt in die Strängerstraße ein, umrundet den Friedhof und führt über die Corneliusstraße und Kirchfeldstraße wieder zurück zum Rathausplatz. Dort findet das Martinsspiel an einem Feuer statt. Am Ende gibt es Stutenkerle, die der HVV für zwei Euro das Stück verkauft. Ferner sind warme und kalte Getränke (auch Flaschenbier) im Angebot.

Zwei Musikgruppen werden den diesjährigen Martinszug in Kettwig begleiten: das Ruhr Sound Orchester und die Velberter Feuerwehrkapelle. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

