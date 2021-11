„Squid Game“: Jetzt schaltet sich das Essener Jugendamt ein

Die Gesichter der Schauspieler in „Squid Game“ sind teilweise nicht zu erkennen. Die Masken erhöhen den subtilen Horror der Serie, die harmlos erscheinende Kinderspiele mit extremer Gewalt kombiniert.

Essen. Das Essener Jugendamt warnt ausdrücklich vor der beliebten Netflix-Serie „Squid Game“. Hier steht, wo es Infos und Hilfe für Eltern gibt.

Das Jugendamt der Stadt Essen mischt sich in die aktuelle Debatte um die populäre Netflix-Serie „Squid Game“ ein. Es bestehe „dringender Aufklärungsbedarf“. Die Serie sei „auf keinen Fall kindgerecht“. Bereits vor Wochen haben die ersten Essener Grundschulen damit begonnen, entsprechende Warnbriefe an Eltern zu verschicken, denn die Serie ist derzeit Thema Nummer 1 auf den Schulhöfen. Kinder ahmen die brutalen Szenen nach. An Halloween Ende Oktober waren „Squid Game“-Kostüme vielerorts sehr gefragt.

Die koreanische Serie ist die bislang erfolgreichste Produktion des Streaming-Anbieters Netflix. Gerade bei Kindern und Jugendlichen ist sie extrem beliebt. Netflix selbst empfiehlt eine Altersbeschränkung ab 16 Jahren. In der Serie konkurrieren verschuldete Bürger um ein millionenschweres Preisgeld. Ausgetragen werden die Wettbewerbe mit harmlos erscheinenden Kinderspielen. Doch wer verliert, wird hingerichtet.

Squid Game: Mix aus Gewalt, Sadismus und kindlichen Spielen wirkt verstörend

„Gerade heute rief mich eine Mitarbeiterin aus einer Kita an, die von einem fünfjährigen Kind erzählte, das mit der Serie in Kontakt gekommen ist“, berichtet Katharina Grunick, Medienpädagogin des Jugendamts der Stadt Essen. Die Mischung aus explizit dargestellter Gewalt, Sadismus und kindlichen Spielen in der Serie könne verstörend und ängstigend für Kinder und junge Heranwachsende sein.

Selbst wenn Erwachsene ihre heimischen Netflix-Konten mit einem Jugendschutz versehen, ist das Problem nicht gelöst. Denn Sequenzen der Serie hätten sich auch über soziale Netzwerke in Windeseile verbreitet - so auch auf den beliebten Portalen TikTok, YouTube oder Instagram.

Infos zur sicheren Nutzung gibt es online und telefonisch

Die Empfehlung der Essener Medienpädagogin: Erziehende sollten auch die Nutzung der Social-Media-Portale ihrer Kinder im Blick behalten.

Wie man Jugendschutzeinstellungen vornimmt, steht unter anderem hier: www.klicksafe.de oder www.saferinternet.at. Mehr Infos geben auch die Essener Erziehungsberatungsstellen unter der Familienberatungsnummer 0201 88-51033.

