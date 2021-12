Spritklau in Essen: Polizei fasst mutmaßliche Diesel-Diebe

Essen. Zwei Männer sollen Kraftstoff aus einem Lkw an der Rodenseelstraße abgezapft haben. Polizisten stellten das Duo, das sehr auffällig roch.

Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin hat die Polizei zwei mutmaßliche Diesel-Diebe in Essen-Kray stellen können. Die beiden Männer im Alter von 20 und 36 Jahren sollen am Sonntagabend Kraftstoff aus einem geparkten Lastwagen an der Rodenseelstraße gezapft haben, berichtete die Polizei am Montag.

Nachdem die Anruferin gegen 23 Uhr Alarm geschlagen hatte, konnten Polizisten die Verdächtigen in unmittelbarer Tatortnähe festnehmen. Bereits auf der Anfahrt bemerkte eine Streifenwagenbesatzung ein entgegenkommendes Fahrzeug, auf dessen Insassen die Beschreibung der Zeugin passte.

Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen starken Dieselgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Zudem waren die Hände der beiden Kontrollierten stark verschmutzt und ölverschmiert. Auf der Rückbank befanden sich Werkzeuge, Schläuche und ein Kraftstoffkanister.

Die Spurensicherung konnte schließlich feststellen, dass das Tankschloss des betroffenen Lastwagens aufgebrochen worden war. Unterhalb des Tanks befand sich eine frische Diesel-Pfütze auf dem trockenen Asphalt, so die Polizei Essen. Die Ermittlungen laufen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen