Spotify-Charts: Das sind die erfolgreichsten Songs in Essen

Auch in Essen 2023 am erfolgreichsten: Apache 207 und Udo Lindenberg mit ihrem Song „Komet“.

Essen Spotify hat seine Jahrescharts veröffentlicht, es gibt auch lokale Daten. Das haben die Essener 2023 am liebsten neben Apache 207 gestreamt.

Wer regelmäßig Spotify nutzt, kam in den letzten Tagen nicht daran vorbei: Der weltweit größte Musikstreaming-Anbieter hat zum Ende des Jahres wieder seinen Jahresrückblick veröffentlicht – und spielt diesen prominent in seiner App aus. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer dürften sich nun mit Interesse anhören, was sie selbst 2023 am häufigsten abgespielt haben, denn genau diesen persönlichen musikalischen Jahresrückblick macht Spotify unter der Bezeichnung „Wrapped“ möglich.

Aber nicht nur das persönliche Hörverhalten ist interessant. Die Daten des Musikstreaming-Anbieters verraten auch, was die Menschen in Essen 2023 bisher am häufigsten gehört haben. So viel sei vorab verraten: Essen befindet sich mit seinen Vorlieben im NRW-Schnitt, die Abweichungen sind nicht sonderlich groß.

Komet von Apache 207 und Udo Lindenberg ist auch in Essen am erfolgreichsten gewesen

Was ist denn nun der über Spotify meistgestreamte Song in Essen? Auf diese Frage kann es 2023 nur eine Antwort geben: „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg. Das gemeinsame Werk des Rappers und des Altrockers stand seit der Veröffentlichung im Januar nach Angaben der Marktforschungsinstituts GfK 21 Wochen lang auf Platz 1 der offiziellen deutschen Charts und ist damit die erfolgreichste deutschsprachige Single überhaupt. „Komet“ löste im Sommer „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ von Matthias Reim aus dem Jahr 1990 ab. Kein Wunder, dass das Lied, übrigens Lindenbergs erster Nummer-Eins-Hit, 2023 auch in Essen am häufigsten gehört worden ist.

In den Top 5 der diesjährigen Essener Spotifiy-Charts taucht der Name Apache 207 mit einem weiteren Lied auf: „Breaking Your Heart“ schaffte es auf den fünften Rang. Wie angesagt der Rapper ist, der eigentlich Volkan Yaman heißt, zeigen auch seine beiden Konzerte in Essen dieses Jahr. Anfang September spielte er zwei restlos ausverkaufte Open-Air-Konzerte auf dem Seaside-Beach-Gelände am Baldeneysee. Insgesamt wurden für die beiden Tage 40.000 Tickets verkauft.

Top 5: Meistgestreamte Spotify-Songs in Essen 2023

Die ersten vier Lieder in der Liste wurden auch im NRW-Schnitt am häufigsten auf Spotify gestreamt. Auf dem fünften Rang liegt da aber nicht „Breaking Your Heart“, sondern „Mockingbird“ von US-Rapper Eminem. Am Rande: Der Song ist nicht in diesem Jahr veröffentlicht worden, sondern bereits 2005. Grund dafür ist, dass der Eminem-Klassiker in diesem Jahr im Sozialen Netzwerk TikTok plötzlich viral ging und daraufhin auch auf Spotify die Abrufzahlen in die Höhe schnellten.

Zurück aber zu den Essener Besonderheiten. Spotify hat nicht nur die Top-Songs des Jahres veröffentlicht, sondern auch die beliebtesten Künstler. Auch in dieser Liste dominiert Deutscher Hip-Hop die Genres. Bis auf Ayliva, die sich irgendwo zwischen Soul und Pop bewegt, stehen nur Deutschrapper auf den ersten fünf Rängen: Apache 207, RAF Camora, Ayliva, Bonez MC und Luciano. Wobei man Ayliva eigentlich auch diesem Genre zuschreiben kann, immerhin ist eines der erfolgreichsten Lieder der Recklinghäuserin 2023 mit „Sie weiß“ eine Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Rapper Mero.

Spotify stellt nicht nur Musik zur Verfügung. Podcasts lassen sich über den Anbieter ebenfalls hören. Auch für diesen Bereich weist der Streaminganbieter die Essener Top 5 aus. Demnach lauschen die Essener am liebsten diesen Podcasts:

Künstler verdienen mit Musikstreams via Spotify und anderen Anbietern bei weitem nicht so viel Geld, wie mit dem Verkauf von Tonträgern (CDs/Schallplatten) oder besonderen Boxen für Sammler oder eingefleischte Fans.

Das beschrieben beispielsweise die 257ers, das Rap-Duo aus Kupferdreh, am Rande eines Termins über ihr Konzert in der Grugahalle am 16. Dezember in der Grugahalle.

