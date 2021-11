Streaminganbieter Spotify-Charts aus Essen: Was am meisten gestreamt wird

Essen. Spotify veröffentlicht ab sofort Charts aus Essen. Zum meistgestreamten Genre zählt Deutschrap. Wir haben uns die neue Topliste angeschaut.

Wie, Sie haben noch nicht von Farruko gehört? Auch Pashanim sagt Ihnen nichts? Und Dardan auch nicht? Das gibt’s doch gar nicht. Letzterer findet sich mit immerhin gleich zwei Liedern in den Top 10 der Essener Streamingcharts! Essener was? Diese Hitliste ist neu.

Spotify, der Marktführer im Musik-Streamingbereich, erhebt sie neuerdings. Ein Blick auf diese Bestenliste verrät, welche Musik auf der Plattform von Essenerinnen und Essenern am meisten auf Smartphones und Computern eingeschaltet wird. Das beliebteste Genre aktuell ist übrigens Deutschrap – mit immerhin drei Liedern in der Essener Top 10 und vielen weiteren Tracks unter den beliebtesten 100 Songs vertreten.

Mit diesem Musikgeschmack steht Essen im Deutschlandvergleich nicht alleine da. Längst dominiert diese Musikrichtung die Toplisten. Der in Essen zweimal in den Top 10 vertretene Dardan – Rapper aus Stuttgart – führt zusammen mit Hava auch die bundesweite Bestenliste auf Spotify an.

Spotify-Stadt-Charts: Elf deutsche Städte mit eigenen Bestenlisten

Mit der Einführung der lokalen Chart bewegt sich Essen in einem exklusiven Kreis elf deutscher Städte, in denen Spotify eigene Charts erhebt. Daneben sind etwa die Millionenstädte Berlin, Hamburg und München vertreten, aus dem Ruhrgebiet finden sich auf der Liste Bochum und Dortmund. Insgesamt können sich Spotify-Nutzerinnen und -Nutzer die 100 meist gespielten Songs aus nur elf deutschen Städten anschauen. Mit einer Einschränkung: Nur wer über einen sogenannten Premium-Zugang verfügt, erhält Zugriff (direkt zu den Essener Charts).

Ein bekanntes Gesicht in den Essener Spotify-Chart: Elton John belegt in der Top 10 den zehnten Rang, mit einem Duett mit Dua Lipa. Foto: Julian Smith / dpa

Auch wenn Ihnen Künstler wie Farruko, Pashanim und Co. nichts sagen sollten, mindestens einen kennen Sie garantiert: In der aktuellen Top 10 aus Essen findet sich ein alter Bekannter wieder. Auf Rang zehn liegt in der aktuellen Chartwoche (12.11. bis 18.11.) Elton John – mit dem Duett „Cold Heart“ zusammen mit Dua Lipa. Dieser Song hat jüngst übrigens auch in den „echten“ Charts für Furore gesorgt und dem Weltstar seinen ersten Nummer-eins-Hit in Großbritannien seit langem beschert. Zuletzt thronte Elton John 2004 an der Spitze der Brit-Charts – mit dem Song „Ghetto Gospel“, einem posthum veröffentlichten Song der amerikanischen Rap-Ikone Tupac.

Essener Spotify-charts: Ed Sheeran liegt mit „Shivers“ auf Platz zwei. Foto: Ricardo Rubio / dpa

Mit seinem aktuellen Lied „Cold Heart“ verdrängte Elton John übrigens Ed Sheeran vom britischen Pop-Thron. Den Singer-Songwriter findet man auch in der Essener Bestenliste wieder und diesen Weltstar dürften Sie kennen. Der Brite steht mit dem Song „Shivers“ auf dem zweiten Rang in Essen.

Essener Spotify-Charts: Justin Bieber auch in Essen beliebt

Ebenfalls beliebt bei den Musikhörern aus Essen ist in der vergangenen Woche US-Star Justin Bieber gewesen, zusammen mit The Kid LAROI und dem Song „Stay“ lag er auf Platz Chartplatz neun.

PS.: Neben dem bereits erwähnten Deutschrapper Dardan handelt es sich bei den beiden Anfangs erwähnten Künstlern um: Farruko (Reggaeton-Musiker aus Puerto Rico) und Pashanim (Deutschrapper aus Berlin).

>>> Das sind die Essener Top 10 der Woche (12.11-18.11.)

Hava & Dardan: High Ed Sheeran: Shivers ACRAZE & Cherish: Do It To It Dardan & Nimo: B.I.B.O. Lost Frequencies & Calum Scott: Where Are You Now Glass Animals: Heat Waves Farruko: Pepas Pashanim & skrilla: Paris Freestyle (Skrilla Remix) The Kid LAROI & Justin Bieber: Stay Elton John, Dua Lipa & PNAU: Cold Heart (PNAU Remix)

