Sporttreff in Essen-Vogelheim abgerissen - eine Bude bleibt

Essen-Vogelheim Einst trafen sich die Spieler von Rot-Weiss Essen am Sporttreff in Vogelheim. Der ist abgerissen. Dem Stadtteil bleibt nur noch eine echte Bude.

Kaugummi so sauer, dass sich das Gesicht zur Grimasse verzieht, Lutscher mit Brausekern und Frösche mit Schaumgummi-Bauch: Das lässt die Herzen von Kindern höher schlagen, die ihr Taschengeld bei Veysel Yavavli im Kiosk ausgeben. Doch es kommen auch Erwachsene: "Von klein bis groß, von dick bis dünn", sagt der Buden-Besitzer und stellt ungefragt den Zuckerstreuer und zwei kleine Milch-Pöttchen auf das Fensterbrett seines Verkaufsfensters.

Essener Müllwerker macht an der Bude Pause

Ein älterer Herr mit Zigarette ist im Anmarsch. Ein Stammkunde, der an der Vogelheimer Bude seinen Kaffee aus dem Pappbecher schlürft und ein Quätschchen mit Yavavli hält. Auch Lukas Steinbuß macht an der Trinkhalle Pause. Der Müllwerker unterbricht dort zwei Mal in der Woche die Arbeit in seinem Revier. "Seit Corona sind die Tonnen extrem voll", erzählt er. Der Wagen müsse zwischendurch geleert werden, es passt nicht mehr alles rein.

Seit knapp einem Jahr ist Corona fast das einzige Thema an der Bude, wo Leute einkaufen, plaudern, ihr Herz ausschütten und den Vogelheimern trotz Pandemie einen Grund geben, mal rauszukommen.

Bis vor einigen Monaten hatten sie ein paar hundert Meter weiter noch einen anderen Anlaufpunkt: Den Sporttreff von Jörg Habraschke. Über 65 Jahre gab es dort Kaffee, Zeitungen, gemischte Tüten und zwischenzeitlich auch Rollmöpse. Habraschkes Großmutter hatte den Kiosk 1953 eröffnet und bis in die 1970er Jahre betrieben, dann übernahmen seine Eltern.

Sie erlebten die goldenen Zeiten des Fußballvereins Rot-Weiss Essen und profitierten von der Nähe zum Stadion: „Damals kamen die Spieler immer zu uns“, erzählte Habraschke zum Tag der Trinkhallen vor zwei Jahren. Das ist Vergangenheit, genau wie der Sporttreff selbst.

Eingezäunter Ascheplatz erinnert an die Bude

Zwischen den neuen Allbau-Häusern und den Garagen erinnert nur noch ein eingezäunter Ascheplatz an die Bude, bei der es auch Tassen mit RWE-, BVB- oder sogar Schalke-Logo gab. Jörg Habraschke hatte die Trinkhalle 2004 übernommen - trotz aller Nostalgie ein hartes Geschäft, mit dem man nicht das große Geld verdienen kann. Der Bottroper will sich nicht zum Abriss äußern. Die Bude war zuletzt verpachtet, das Grundstück gehörte Stadt und Allbau.

Die Bezirksvertreter Karl-Heinz Kirchner und Detlef Schliffke hatten sich um Nachfolger bemüht, sind sich aber mit niemandem einig geworden. "Einer alleine schafft das nicht", ist sich Kirchner sicher. So eine Bude müsse ein Familienbetrieb sein. Dass man damit Geld verdienen kann, glaubt er schon, zumindest wenn man auch Frühstück anbietet. "Dann kommen die Auslieferungsfahrer", weiß Kirchner. Man bräuchte aber auch diejenigen, die sich quasi den ganzen Tag an der Bude aufhalten. Am Sporttreff hält sich jetzt jedenfalls niemand mehr auf.

Die Kunden sind aber auch nicht zu Veysel Yavavli und seinem Kiosk an der Ecke zur Wiehagenstraße gekommen. "Zumindest wüsste ich das nicht", so der 29-Jährige, der seit zehn Jahren im Buden-Geschäft aktiv ist und jetzt die Vogelheimer an der letzte echte Bude im Stadtteil bedient. Auf die Frage, was eine echte Bude sei, erklärt Kirchner: "Ich gehe anne Bude, nicht inne Bude." Ein Verkaufsfenster ist also wichtig, ebenso wie Getränke und die berühmte gemischte Tüte.

Nebenher betreibt Yavavli noch den angrenzenden Waschsalon, und integriert in seine Bude ist eine Hermes-Abgabestelle. Der Essener wohnt im selben Haus und weiß: "Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten gehen am besten." Von morgens 6 bis 22 Uhr ist der Laden geöffnet, die Lage sei gut, es gibt Laufkundschaft, Stammkunden und Parkplätze direkt vor der Tür.

Zweimal sei er beim Tag der Trinkhallen dabei gewesen, an dem es darum geht, die Trinkhallenkultur mit Programm einen Tag lang im gesamten Ruhr­gebiet zu feiern. Yavavli: "Das war brutal gut."