An seinen ersten Wettkampf über 1000 Meter für die Turngemeinde Borbeck kann sich Klaus Diekmann noch gut erinnern. Und auch an die Zeit, die er gelaufen ist, damals auf der Sportanlage Am Krausenbäumchen: 2.49 Minuten. Da war er 17 Jahre alt. Entdeckt worden sei sein Talent, als er einmal daheim in Schönebeck mit ein paar geklauten Äpfeln vom Bauern das Weite suchte: „Junge, du kannst aber schnell rennen.“ Eine schöne Anekdote. Viele Jahrzehnte später hat der ehemalige Mittelstreckenläufer auch seinen persönlichen Marathon beendet: 36 Jahre gehörte Klaus Diekmann dem Rat der Stadt an. Als Dienstältester Ratsherr gibt der langjährige Sportpolitiker den Staffelstab nun weiter.

Klaus Diekmann hat es so gewollt. Seine Parteifreunde hat er es früh genug wissen lassen. Irgendwann sei halt Schluss. Den Zeitpunkt seines Abschiedes wollte der 76-Jährige selbst bestimmen, bevor es andere tun. Nicht nur für die CDU-Fraktion dürfte das ein Verlust sein. Essens ehemaliger Stadtdirektor und Sportdezernent nennt Klaus Diekmann einen „Kämpfer für den Essener Sport“, beschreibt ihn als „rustikales Kaliber“, mit dem er - obwohl in derselben Partei - nicht nur einmal aneinandergeraten sein. „Klaus Diekmann kann sehr hartnäckig sein, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat.“

Ungewöhnlich für einen erfahrenen Politiker: Ein dickes Fell hat er nicht

Klaus Diekmann in jungen Jahren als Läufer für die Turngemeinde Borbeck. Die Mittelstrecke war seine Distanz. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Wenn der gelernte Elektriker, der es über den zweiten Bildungsweg bis zum Technischen Leiter im Haus der Technik gebracht hat, mal wieder seinen 6B-Bleistift zückte und im Geiste aufzeichnete, wie man dieses oder jenes besser machen könne, rollte mancher, der ihm zuhörte, mit den Augen. Klaus Diekmann darf man so etwas nicht sagen. Kritik nimmt er sich zu Herzen, auch wohlmeinende. „Papa, mach Dir doch nicht so viele Gedanken“, hört er dann von seinen Kindern. „Ein dickes Fell habe ich nicht“, sagt er selbst. Erstaunlich für jemanden, der so lange Politik gemacht hat wie der Schönebecker.

Dass im Sportausschuss, dem Diekmann 16 Jahre lang vorsaß, „90 Prozent aller Entscheidungen“ mit großer Mehrheit getroffen worden seien, darauf ist er stolz. Genauso hoch dürfte der Anteil sein, der hinter verschlossenen Türen bei „sportpolitischen Gesprächen“ eingestielt wurde, zu denen der Essener Sportbund Sportpolitiker regelmäßig einlädt, bevor die im Sportausschuss abstimmen. Kungeln will Diekmann das nicht nennen. Aber auch so erklärt sich wohl die parteiübergreifende Koalition im Essener Sport, die so manches möglich gemacht hat, ohne Staub aufzuwirbeln.

Als Ingenieur weiß Klaus Diekmann: Entscheidend ist manchmal ein Detail

Der 2007 beschlossene „Masterplan Sport“ zum Umbau der städtischen Sportlandschaft zählte nicht dazu. Doch das Bürgerbegehren dagegen, das sich für den Erhalt aller Sportstätten stark machte, scheiterte. Mehr als 50 Kunstrasenplätze konnten seitdem gebaut werden, auch weil Vereine sich eine Sportanlage teilen und andere dafür aufgegeben werden konnten, wie Diekmann hervorhebt.

Er selbst hat wohl jeden Platz schon einmal besucht, hat mit Funktionären verhandelt und Platzwarten gesprochen, hat sich defekte Wasserhähne angesehen und verrottete Schlauchleitungen. Zu schade war er sich dafür nicht. Als Ingenieur weiß er: Manchmal hängt alles nur an scheinbar unwichtigen Details.

Als größten Erfolg, den er politisch mitgestalten durfte, bezeichnete der scheidende Ratsherr den Umbau der Sportanlage Am Hallo. Eine Tribüne mit einer integrierten 4 x 60-Meter-Bahn, mit einer Trainingsanlage für Weit- und Hochspringer. „Wo gibt es schon so etwas.“ Da staunte sogar eine Delegation aus Bayern, die er einmal als Ausschussvorsitzender durch die Sportstätte führte.

Auf den Umbau der Sportanlage am Hallo ist Diekmann besonders stolz

Fotos vom Stadion Am Hallo hängen in Diekmanns Arbeitszimmer. Daneben ein Bild von ihm, das er zum Abschied aus dem HDT bekommen hat: „Essens Dampfmaschine“, steht darauf zu lesen. Nicht alles lief so rund wie das Schwungrad einer solchen. Das Hauptbad an der Steeler Straße sei leider nicht zu retten gewesen. „Dafür fehlte das Geld“, sagt Diekmann, der sich beim damaligen Stadtkämmerer Lars-Martin Klieve den Ruf erarbeitet hatte, trotz leerer Kassen immer noch ein paar Euro für den Sport loszueisen. „Dir kann ich nicht mehr die Hand geben. Sonst bin ich wieder 100.000 Euro los“, habe Klieve einmal gesagt, als er ihn zufällig auf dem Flur im Rathaus traf.

Diekmann wüsste auf Anhieb, wo das Geld nützlich wäre: Das viel zu kleine Bad am Thurmfeld - als Ersatz für das alte Hauptbad errichtet - könne einen Anbau gebrauchen, damit sich die Sportler bei Wettkämpfen nicht mehr mit einem Zelt behelfen müssen. 100.000 Euro würden dafür nicht reichen. Diekmann nennt es ein Projekt für die Zukunft. Bei den Planungen für den Regattabereich am Baldeneysee habe die Stadt die Kurve noch gekriegt - ganz im Sinne der Sportvereine. Ein teurer Planungswettbewerb war umsonst. Diekmann nennt es Lehrgeld. Um die Frage, ob der Rüttenscheider SC, die Sportfreunde 07 und der ETB sich nicht eine Sportanlage teilen könnten, wird sich die neue Fraktion kümmern müssen.

Er selbst wolle es im Ruhestand langsamer angehen lassen, sagt Diekmann, der in der vergangenen Woche wieder einmal das Sportabzeichen gemacht hat. Zum 43. Mal. Daheim klingelt das Telefon schon seltener. „Vielleicht sind es fünf Prozent weniger.“ Einmischen in die Politik will er sich nicht mehr. „Es sei denn, ich werde gefragt.“ Wenn es klingelt, geht er auch ran.

