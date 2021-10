Sporthalle in Essen-Bergeborbeck steht kurz vor der Freigabe

Die Sporthalle Bergeborbeck an der Friedrich-Lange-Straße in Essen musste vorübergehend geschlossen werden, da in einem Technikraum Asbest gefunden wurde. Nun wird sie schneller wieder freigegeben als erwartet.

In der Sporthalle an der Friedrich-Lange-Straße wird derzeit die Lüftungsanlage erneuert. Der laufende Hallenbetrieb war dadurch jedoch nicht beeinträchtigt, die Halle blieb offen. Erst als man bei den damit einhergehenden Sanierungs- und Abbrucharbeiten in einem Technikraum unerwartet asbesthaltige Bauteile vorfand, wurde die Sporthalle am 12. Oktober kurzerhand geschlossen.

Die belasteten Bauteile befanden sich laut Stadt über einer Zwischendecke, die bislang nicht einzusehen war. „Die Sporthalle musste gesperrt werden, da die betroffenen Bauteile erst fachgerecht entsorgt werden müssen, bevor die eigentliche Sanierung der Lüftungsanlage fortgeführt werden kann“, erklärt Stadtsprecherin Jasmin Trilling.

Noch ist die Sporthalle in Essen-Bergeborbeck an der Friedrich-Lange-Straße gesperrt. Foto: Kira Alex / Funke Foto Service

Die betroffenen Schulen und Vereine, die diese Halle nutzen, wurden umgehend über die Schließung informiert. Besonders für den VC Borbeck, dessen Damenteam VC Allbau in der zweiten Bundesliga Volleyball spielt, war dies eine echte Hiobsbotschaft. „Seit der Hallenschließung konnte unser Team nicht mehr trainieren“, erklärt Geschäftsführer Michael Werzinger. „Noch am Wochenende mussten wir unser Heimspiel gegen Fortuna Bonn absagen.“

Zwar bemühten sich die Sport- und Bäderbetriebe intensiv um Alternativen, doch die vorgeschlagenen vier Trainingszeiten in der Halle des Burggymnasiums erwiesen sich als Flop. Werzinger: „Die Halle ist für Profisport nicht geeignet, da sie schlicht zu niedrig ist.“

Nun wurde eine andere Lösung gefunden: Untersuchungen durch ein Gutachterbüro ergaben, dass sich der Asbestfund in Bergeborbeck lediglich auf den Technikraum beschränkt und die anderen Bereiche im Gebäude sowie die Sporthalle selbst nicht betroffen sind. „Der Technikraum wird versiegelt, einer Nutzung der Sporthalle steht daher nichts im Wege“, so Jasmin Trilling.

Sanierung verzögert sich erneut

Da sich durch die anstehende Schadstoffsanierung im Technikraum die Erneuerung der Lüftungsanlage verzögert, wird die Belüftung und Beheizung der Sporthalle vorübergehend durch den Einsatz eines mobilen Lüftungsgerätes sichergestellt. Die Arbeiten haben bereits begonnen, die Halle soll nun bereits am Samstag, 23. Oktober, wieder geöffnet werden.

Michael Werzinger fällt ein Stein der Erleichterung vom Herzen: „Nach der Hallenschließung standen wir sprichwörtlich auf der Straße. Und ohne Training ist unser Bundesliga-Team einfach nicht konkurrenzfähig.“ Eine schlechte Nachricht gab es für die Sportler dennoch. Die Sanierung der Halle des Gymnasiums Borbeck an der Prinzenstraße, wo eine Vielzahl der Mannschaften des VC Borbeck trainiert, wird sich weiter verzögern. Eigentlich sollten die Arbeiten, die bereits im September 2019 begannen, spätestens im November dieses Jahres beendet sein. Doch wie Werzinger nun von den Sport- und Bäderbetrieben erfuhr, ist damit wohl erst im März 2022 zu rechnen. „Wegen der Sperrung, die schon dreimal verlängert wurde, haben wir unsere Trainingszeiten um rund ein Drittel reduzieren müssen.“

