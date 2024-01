Weststadthalle Sportfreunde Stiller in Essen: Es gibt noch Konzert-Tickets

Essen Die Kultband Sportfreunde Stiller gibt am Donnerstag (11.1.) ein Konzert in Essen. Noch gibt es Tickets. Alle Infos.

Zu einem spontanen Mittagspausen-Konzert waren die Sportfreunde Stiller im vergangenen Jahr zur Funke-Zentrale gekommen. Mit „Applaus, Applaus“, „Eine Hymne an dich“ und „Jeder nur ein X“ begeisterten sie die Fans. Nach diesem Überraschungsauftritt kommt die Band jetzt für ein reguläres Konzert in die Essener Weststadthalle.

„Während der letzten anderthalb Jahre wurden unsere neuen Lieder vom Album ,Jeder nur ein X‘ in unserer Setlist nach und nach zu bekannten Vertrauten und fügten sich mit unseren Classics-best-friend-songs zu einem so bezaubernden Mix aus Aufbruch und Rückschau, aus Erinnerung und Ausblick, aus Rührung und Ausgelassenheit, dass daraus einfach nur wunderbare Momente des Genusses für uns entstanden“, so die Bandmitglieder. Das wollen sie nun weitertreiben, feiern und sehen, wohin sie die gemeinsame Bandreise noch trägt.

Tickets für Sportfreunde-Stiller-Konzert in Essener Weststadthalle

Das Konzert beginnt am Donnerstag, 11. Januar, um 20 Uhr in der Weststadthalle, Thea-Leymann-Straße 23. Karten kosten 40 Euro zuzüglich Gebühren im Vorverkauf unter https://zechecarl.reservix.de/ oder 50 Euro an der Abendkasse.

