Sportangebot in Essen-Huttrop kennt keine Altersgrenze

28 Männer im Alter zwischen 63 und 92 Jahren treffen sich regelmäßig zum Sport in in der Turnhalle der Gewerbeschule Ost in Huttrop - heute sind nur 19 mit von der Partie.

Essen-Huttrop. Mit 90 fit wie ein Turnschuh: Senioren des Essener Trimm-Clubs aus Huttrop setzen auf Gymnastik – und Geselligkeit. Wie sie trainieren und warum.

„Jetzt fangt schon mal an zu laufen. Jeder fünf Runden.“ Trainer Engin Simsek gibt die ersten Kommandos, und etwas mehr als 20 junge Männer in Alter zwischen 63 und 92 Jahren laufen los. Langsam, ganz in Ruhe, man will ja erstmal die Muskeln aufwärmen. Auf dem Boden liegen bereits Turnmatten, Wasserflaschen stehen daneben für den Schluck zwischendurch. Simsek trainiert die Gruppe „Funktionsgymnastik – Herren“, die sich an jedem Donnerstagabend um 20 Uhr in der Turnhalle der Gewerbeschule Ost am Allbauweg in Huttrop trifft.

Trimm-Club Essen Der Trimm-Club-Essen e.V. besteht seit 1975. Er ist aus der Jedermann-Sport-Vereinigung Essen entstanden, die 1963 gegründet wurde. In über 30 Gruppen beteiligen sich mehr als 400 Mitglieder in ganz Essen. Der Kurs 66 „Funktionsgymnastik – Herren“ findet jeweils donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle der Gewerbeschule Ost in Huttrop statt. Der Eingang zur Halle liegt gegenüber dem Allbauweg 5. Der gleiche Kurs wird auch jeweils montags von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle der Schule an der Schloßstraße in Borbeck angeboten. Anmeldungen können jeweils am Übungsabend beim Übungsleiter direkt vorgenommen werden oder über das Kontaktformular auf der Internetseite www.trimm-club-essen.de.

Nach und nach waren die Teilnehmer um kurz vor acht eingetrudelt, einer nach dem anderen hatten sie auf den Bänken der Turnhalle Platz genommen und ein kleines Schwätzchen gehalten, während eine Jugend-Badminton-Gruppe das Training beendete und die Netze einrollte. Der Kontrast könnte größer kaum sein: Die Jugend verlässt die Halle, dann setzt sich der Senioren-Zug in Bewegung. Linksrum geht’s, immer im Kreis. Aufwärmen. Simsek ist erst seit einem Jahr Trainer „meiner Jungs“, zuvor hatte Detlev Rotert, erster Vorsitzender des Trimm-Club Essen, die Übungen 43 Jahre lang geleitet.

Startschuss fiel beim Deutschen Turnfest in Essen

Arme hoch, Beine hoch: Auch Kraftübungen - ohne Geräte, nur mit dem eigenen Körper - stehen auf dem Programm der Gruppe „Funktionsgymnastik - Herren“ in Essen-Huttrop. Foto: Schacht 11

Die Anfänge der Gruppe aber reichen noch weiter zurück. „Kommt, macht alle mit!“, war 1963 das Motto, und geschätzte 40.000 Menschen folgten dem Aufruf zum dritten Deutschen Turnfest nach dem Zweiten Weltkrieg. Die wohl größte Sportveranstaltung in der Geschichte der Stadt Essen direkt an der Gruga markierte vor 60 Jahren auch so etwas wie den Startschuss für den organisierten Jedermann-Sport abseits der Vereine. Unter der Leitung von Horst Bosert startete die Herren-Gymnastik-Gruppe, und im Laufe der Jahre, erinnert sich Rotert, sei es notwendig geworden, aus der Jedermann-Bewegung einen Verein zu machen. 1975 war dann der Trimm-Club Essen e.V. geboren.

Einige der Teilnehmer waren schon vor 1975 dabei und haben bis heute durchgehalten. Hier geht es nicht um Wettkampfvorbereitung oder Spitzensport. Hier geht es darum, sich zu bewegen, aktiv zu bleiben auch in der Zeit nach der Berufstätigkeit. Dehnübungen sind besonders wichtig, aber auch die ein oder andere Aufgabe, bei der die Muskulatur gefordert ist. „Manchmal“, sagt Simsek, „mache ich mit denen auch mal mehr Ausdauer.“ Und: Nach dem Training bleiben einige Teilnehmer länger und spielen noch eine Runde Fußball-Tennis.

Trainer Simsek lobt seine „coole Truppe“ in Essen-Huttrop

Simsek leitet die Truppe seit Anfang dieses Jahres. „Ich bin eigentlich Badminton- und Volleyball-Trainer“, erzählt er. „Horst Bosert, den ich über seinen Enkel Felix kenne, hatte mich angesprochen und gesagt, man brauche hier einen Trainer. Da habe ich gesagt: Ich gucke mir das erstmal an, und die sollen mich auch erstmal kennenlernen. Aber es hat sofort gepasst.“ Es sei schwierig, das Besondere an der Truppe hervorzuheben. „Die haben mich hier herzlich aufgenommen. Das ist einfach cool.“

Engin Simsek trainiert die Herren der Gruppe „Funktionsgymnastik“ in Essen-Huttrop seit Beginn dieses Jahres. Foto: Schacht 11

Wen auch immer man fragt, warum er Sport in dieser Gruppe macht, die Gründe ähneln sich bei allen. „Das sind alles ehemalige Sportler, die einfach noch weitermachen wollen“, erzählt Ulrich Lenke (73). „Alfred Nern ist der Älteste, der ist 92, und bis vor nicht allzu langer Zeit konnte ich den auf dem Fahrrad kaum einholen.“ Waldemar Seel, Jahrgang 1938 und schon seit 1963 mit von der Partie, mag neben dem Sport vor allem die weiteren Aktivitäten wie Wandern und Radfahren, aber auch das gemeinsame „Bier danach“. Und Rainer Pflugrad hebt vor allem die „Vielfalt der Charaktere“ hervor. „Wir haben zwar alle graue Haare, aber es ist doch eine sehr heterogene Gruppe. Und doch kommen wir alle wunderbar miteinander aus.“

Gründungsmitglied ist seit über vier Jahrzehnten dabei

Graue Haare hat auch Aloys Lepper, Gründungsmitglied des Vereins. Angefangen mit dem Sport in der Gruppe hat er vor mehr als vier Jahrzehnten, und mit seinen mittlerweile 90 Lenzen ist er der Zweitälteste unter den Teilnehmern. Wie lange will er das noch machen? „So lange es geht“, sagt Lepper. „Es wird natürlich mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Aber ich bin froh, dass hier keine 40-Jährigen dabei sind, da könnte ich nicht mehr mithalten.“ Beim Fußball-Tennis ist er nicht mehr mit von der Partie, das sitzt er auf der Bank und schaut zu – die Hüfte und auch ein alter Oberschenkelkopfbruch machen sich immer wieder bemerkbar. „Aber bei den Konditions- und Dehnübungen bin ich immer dabei.“

Hier wird nicht die Wand weggedrückt, sondern die Muskeln gedehnt: ein wichtiger Aspekt bei der "Funktionsgymnastik - Herren" in Huttrop Foto: Schacht 11

Von allen geschätzt wird die Tatsache, dass man sich nicht nur einmal in der Woche trifft und danach wieder getrennte Wege geht. Nach dem Training bleiben einige noch zum Bierchen da – vor allem, wenn ein Teilnehmer Geburtstag hatte. Dann ist die Runde Pflicht. Außerdem gibt es noch die regelmäßigen Ausflüge: Fahrradtouren etwa wie in diesem Jahr am Niederrhein oder auch die „Männerfreizeit“, die fünf Tage dauert und meist vor Himmelfahrt stattfindet. Auch eine jährliche Fahrt ins Sauerland wird angeboten. Die dreitägige Tour, die gerade erst stattgefunden hat, sei etwas schwierig gewesen, erzählt Lepper, „weil es ziemlich glatt war“. Höhepunkt der Tour war eine große Wanderung hinauf zu einer Hütte auf 650 Metern Höhe. „Da bin ich nur ein etwas kleineres Stück gewandert und habe mich den Rest fahren lassen.“

„Funktionsgymnastik“ ist dem Alter angepasst

Ähnlich ist auch das Training gelagert: Niemand wird zu etwas gezwungen, wer nicht mehr kann oder eine Übung aus gesundheitlichen Gründen auslassen muss, der macht eben Pause. „Pause ist nicht drin“, widerspricht Trainer Engin Simsek und lächelt verschmitzt. „Stehenbleiben können sie zu Hause auch. Wer etwas nicht machen kann, der macht in der Zeit eben etwas anderes.“ Ein bisschen Ehrgeiz ist dann also doch vorhanden – übertrieben aber wird nichts. Simsek zeigt Gnade: „Das Training entspricht dem Alter der Teilnehmer und kann individuell angepasst werden. Einige können die Beine nicht mehr so gut bewegen, dann machen die halt nur etwas mit den Armen. Wer gar nicht mehr kann, darf sich auch setzen.“

Langweilig, auch da sind sich alle Teilnehmer einig, wird es nie. „Die Gruppe lebt aus sich selbst“, sagt Rotert. „Es kommen Anregungen aus der Gruppe, was man noch machen könnte. Wir trainieren zusammen, wir feiern zusammen, und wir fahren zusammen weg – und das seit 40 Jahren. Das soziale Miteinander ist sehr hoch angesiedelt und wenn jemand neu dazu kommt, dann gehört er vom ersten Moment dazu.“ Eben nicht einfach nur ein paar Leute, die zusammen Sport machen.

