Sponsoren für Blumenampeln in Essen-Holsterhausen gesucht

Essen-Holsterhausen. Zur Finanzierung der Blumenampeln in Essen-Holsterhausen sucht die Initiative „Wir sind Holsterhausen“ noch Spender. So kann man sich beteiligen.

Für die Blumenampeln in Holsterhausen fehlen noch Spenderinnen und Spender. Seit 2019 und damit zum fünften Mal möchte die Initiative „Wir sind Holsterhausen“ den Stadtteil durch Blumenampeln mit bienenfreundlichen Pflanzen ein Stück lebenswerter gestalten. In der ersten Maiwoche sollen sie aufgehängt werden. Doch aktuell fehlt noch Geld.

„Es ist jedes Jahr eine Herkules-Aufgabe, die Finanzierung der 37 Blumenampeln sicherzustellen“, sagt Harald Hagen, Sprecher von „Wir sind Holsterhausen“. Insgesamt gehe es um einen Betrag von über 8000 Euro. Zwar gebe es für 2023 die Zusage des Projektes Be-MoVe, zwei Blumenampeln zu finanzieren, sowie einen Antrag an die Bezirksvertretung III, die Kosten für vier bis fünf weitere zu übernehmen. Dennoch verblieben mindestens 30 Blumenampeln, die durch Sponsorinnen und Sponsoren bezahlt werden müssen.

Blumenampeln für Essen-Holsterhausen kosten 218 Euro pro Stück

Hagen geht optimistisch an die Aufgabe: „Wir haben es in den schwierigen Jahren 2021/22 geschafft. Mit Hilfe der Bürger und ansässigen Firmen werden wir es auch 2023 schaffen.“ Doch er habe in Gesprächen mit regelmäßigen Spenderinnen und Spendern nun schon öfter gehört, dass sie aktuell besonders aufs Geld schauen müssten, in diesem Jahr nur eine halbe oder gar keine Blumenampel finanzieren könnten.

Eine Blumenampel koste beim niederländischen Händler 218 Euro, erklärt Hagen. Im Preis enthalten seien der Aufbau, die Pflege, die regelmäßige Bewässerung, der Abbau inklusive Entsorgung sowie eine Versicherung gegen Vandalismus. Wie in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sei auch hier der Preis gestiegen: Im vergangenen Jahr hätten die Blumenampeln noch 188 Euro pro Stück gekostet.

„Wir sind Holsterhausen“: Sommer ohne Blumen können sich viele nicht vorstellen

Kommt das Geld nicht zusammen, dann muss die Zahl der Blumenampeln möglicherweise reduziert werden. Hagen baut aber darauf, dass sich zeitnah Sponsorinnen und Sponsoren finden lassen. Denn: „Ein Sommer ohne die freundlichen, bunten Farbkleckse können sich die meisten Menschen im Stadtteil gar nicht mehr vorstellen.“ In den kommenden zwei Wochen soll die Bestellung rausgehen.

Wer eine Blumenampel finanzieren möchte, kann sich für Nachfragen oder Informationen zum Spendenkonto per E-Mail an harry.hagen@arcor.de wenden. Es ist auch möglich, sich anteilig zu beteiligen. Hinweis: Da die Initiative „Wir sind Holsterhausen“ kein gemeinnütziger Verein ist, können keine Spendenquittungen ausgestellt werden werden.

