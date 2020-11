Spindelmannpark: Baustelle auf ehemaligem Friedhof in Essen

Altenessen-Süd. Der Spindelmannpark in Essen-Altenessen war einmal ein Friedhof. Jetzt wird er zu einem Park umgestaltet, in dem sich alle wohlfühlen sollen.

In dieser Woche wird die Baustelle im Spindelmannpark eingerichtet – Mitte 2021 soll die Umgestaltung dann voraussichtlich abgeschlossen sein. Die Planung sieht laut Stadtverwaltung „eine behutsame Weiterentwicklung des Spindelmannparks vor, die seine Qualitäten als Ort der Ruhe und des Naturerlebnisses stärken und gleichzeitig aber auch ein vergrößertes Angebot für Spiel und Sport schaffen soll“.

Identifikationsort des Quartiers

Auf diese Weise soll der Park in Altenessen-Süd laut Stadtverwaltung für eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzer und Altersgruppen zu einem familientauglichen und generationenübergreifenden Identifikationsort innerhalb des Stadtquartiers heranwachsen.

Seine Ursprünge als ehemaliger Friedhof sollen dabei nicht verleugnet, sondern weiterhin in der Gestaltstruktur ablesbar bleiben.

Im Juli 2019 fand vor Ort eine Beteiligungsaktion statt, bei der sich interessierte Bürger mit ihren Ideen, Wünschen und Anregungen für die künftige Parkgestaltung einbrachten. Die Ergebnisse wurden anschließend in die Planungen eingearbeitet und den Bürgern im November 2019 im Treffpunkt Süd präsentiert.

Der zuständige Grünflächenbereichsleiter Mattis Ricken hatte zuletzt erklärt. dass ein Spielplatz mit Beachvolleyballfeld geplant sei, ebenso eine Ruhezone mit Liegen, ein zentraler Platz, eine Joggingstrecke, ein Bouleplatz und eine kleine Hundewiese. Zudem sollen Wege erneuert werden, ebenso soll es eine neue Sichtachse geben.

Es hatte zuletzt aber auch Proteste gegeben. Bürger hatten Sorge, dass ihre Oase, ihr Idyll zerstört wird. Gerd Maschun, Seniorenbeauftragter der Bezirksvertretung V fordert, dass eine öffentliche Toilette angeboten wird.

Durch die Bautätigkeit wird es nach Angaben der Stadt zu Einschränkungen bezüglich der Parknutzung kommen. Grün und Gruga und die beauftragte Baufirma werden die Umgestaltung aber in mehreren Bauabschnitten angehen, damit der Spindelmannpark in den Bereichen, in denen nicht gebaut wird, auch während der Bauphase nutzbar bleibt. Die Zugangsmöglichkeiten zu den Kleingärten am Berthold-Beitz-Boulevard sind mit Einschränkungen zu jeder Zeit möglich.

Mittel aus Europäischem Fond

Die Umgestaltung ist eine Maßnahme innerhalb des Stadtteilprojekts Altenessen-Süd/Nordviertel und wird unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie unter Einsatz von Landes- und Bundesmitteln aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ gefördert.

