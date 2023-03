Spielplatz „Burg“ im Grugapark in Essen erhielt Kunstfelsen

Essen. Im Grugapark beginnt am Montag, 3. April die Sommersaison. Der Tierbetrieb startet wieder, auch manches andere wurde saniert oder neu gestaltet.

Der Grugapark startet mit dem Beginn der Osterferien am Montag, 3. April, in seine Sommersaison. Die Kassen sind dann von 9 bis 18 Uhr geöffnet und auch der Tierbetrieb öffnet wieder. So findet dienstags bis sonntags von 14 bis 17.15 Uhr das Ponyreiten statt. Wenn ein Feiertag auf den Montag fällt, kann ebenfalls geritten werden – dann gönnt der Park den Tieren stattdessen am Dienstag eine Verschnaufpause.

Auch die Vogelfreifluganlage, die in den vergangenen Wochen ein neues Netz erhalten hat, ist ab Montag, 3. April, wieder täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, und Ziegen, Schafe und weiteren Bewohner des Kleintiergartens und des Historischen Bauerhofs freuen sich von 11 bis 18 Uhr auf Besucher. Eine Besichtigung der Pflanzenschauhäuser ist zudem täglich wieder zwischen 9 und 19 Uhr möglich.

Die Kirschblüte hat begonnen, Frühlingswechselflor wurde gepflanzt

Pflanzenliebhaber kommen derzeit in der Gruga besonders auf ihre Kosten: Die Kirschblüte hat begonnen, in den Beeten und auf Wiesenflächen sind zahlreiche Narzissen und Krokusse zu finden und der bunte Frühlingswechselflor – bestehend aus rund 50.000 Pflanzen – wurde in den vergangenen Wochen von den Gruga-Gärtnern gepflanzt.

Passend zum Start der Osterferien ist der Grugapark auch um eine Spielattraktion reicher: Auf dem Spielplatz „Burg“ in der Nähe des Kleintiergartens und des Eingangs Grugabad wurde passend zum Thema des Spielplatzes ein Ensemble von Kunstfelsen eingebaut, das an eine Burgruine erinnert. Dort können Kinder nun klettern, balancieren und sich von Felsen zu Felsen hangeln.

Spiel- und Kletteranlage ist ein Unikat, extra gebaut für den Grugapark

Die anspruchsvolle Spiel- und Kletteranlage ist ein Unikat, das speziell für den Grugapark geplant und zusammengestellt wurde. Der Spielplatz „Burg“ in der Nähe des Kleintiergartens ist der größte Spielplatz im Grugapark. Bis zum Sommer wird in unmittelbarer Nähe zu den Felsen auch noch eine neue Doppelseilbahn eingebaut.

Die Eintrittspreise in der Sommersaison betragen 4 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Schüler, Studierende, Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres, eines Freiwilligen Ökologischen Jahres und des Bundesfreiwilligendienstes. Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahre zahlen 1,20 Euro.

Alles Wissenswerte zum Grugapark findet sich hier.

