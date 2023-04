Der Spielplatz Flöz Zollverein in Essen-Stoppenberg hat nun eine „Förderturm-Spielkombination“.

Kinder Spielplätze in Essen umgestaltet: Das sind neue Attraktionen

Essen. Zuletzt sind in Essen einige Kinderspielätze modernisiert worden. Grün und Gruga listet auf, was wo verändert oder neu gemacht wurde.

Gibt es genügend Spielplätze in Essen? Das wollte man bei Grün und Gruga vor einigen Jahren wissen und legte im Herbst 2021 schließlich eine stadteilscharfe Bestandsanalyse vor. Das Fazit fiel damals nicht gut aus: In 20 der 50 Essener Stadtteilen finden Kinder nicht genügend öffentliche Spielplätze, hieß es. Zudem seien Spielplätze häufig in einem solch schlechten Zustand, dass sie runderneuert werden müssten.

Besonders hohen Bedarf sah man nach der Analyse in Borbeck, Bergeborbeck, Gerschede, Dellwig und Bedingrade sowie in Schonnebeck, aber auch in Kupferdreh, Fulerum, Fischlaken und Karnap.

Spielplätze in Essen: Es gibt stadtweit 422 Standorte

Mittlerweile gibt es in Essen nach Angaben der Stadtverwaltung 422 öffentliche Spielplätze. Auf Grundlage der damaligen Untersuchung sei eine „Spielraumleitplanung“ aufgesetzt worden. Deren Ziel: Stadtteile mit den höchsten Bedarfen für Investitionen zu priorisieren. Die Kategorien, nach denen dies geschehen sollte: „Versorgungsquote“, Erreichbarkeit, Qualität und Kinderarmut, Vielfalt, Sicherheit und Sauberkeit.

Mit den Osterferien macht Grün und Gruga nun auf einige Anlagen aufmerksam, auf und an denen es zuletzt kleinere und größere Arbeiten gegeben hat. Man lade zum „Entdecken“ ein und wolle „ein paar Beispiele für neue Attraktionen, die in den letzten Monaten fertiggestellt werden konnten“. (jop)

Spielplätze in Essen: An diesen Standorten ist etwas geschehen

Grün und Gruga hat diese Liste veröffentlicht, auf der steht, was an welchen Standorten verändert oder neugemacht wurde:

Spielplatz Hirschlandplatz: Frisch fertiggestellt wurde der Spielplatz Hirschlandplatz in der Innenstadt. Die einzelnen Bereiche wurden neu angeordnet und zahlreiche neue Spielangebote geschaffen. Ein Spielhaus, Kleinkinderschaukeln, ein Kriechtunnel, Kletterelemente, Wippen und eine Memory-Spieltafel ergänzen das bisherige Angebot.

Spielplatz Flöz Zollverein: Viel zu entdecken gibt es nach umfangreichen Umbauarbeiten für kleine Bergbau-Freunde auf dem Spielplatz Flöz Zollverein in Stoppenberg. „Ein Highlight ist die neue Förderturm-Spielkombination aus Spieltürmen, Kletterwand, Rutsche und Bogenrampe“, so Grün und Guga. Aber auch abseits davon kann sich das Spielangebot sehen lassen: Eine neue Balancierkombination, eine Doppel- und eine Bauchschaukel sowie ein Wippenkarussell laden zum Spielen ein.

Spielplatz Johannes-Klein-Straße: Um viele Attraktionen reicher ist der Spielplatz Johannes-Klein-Straße in Horst. Dort fänden vor allem ältere Kinder und Jugendliche nun vielseitige Angebote, heißt es: neue Volleyball- und Streetball-Felder, Mini-Tore zum Fußballspielen, eine barrierefreie Bobbycar-Strecke mit Spieltafeln, eine neue Rutsche am Seilnetzturm und eine neue Sechsfach-Schaukel bieten vielfältige Möglichkeiten.

Spielplatz Schliepersberg: Über eine neue farbenfrohe Balancieranlage, eine Bockrutsche und eine Doppelschaukel können sich die Kinder im Umfeld des Spielplatzes Schliepersberg in Kupferdreh freuen. Durch die Neuanordnung der Spielbereiche sei „ein Spielplatz mit einer deutlich höheren Aufenthaltsqualität entstanden“, meldet Grün und Gruga.

Spielgeräte-Ersatz auf einigen Essener Spielplätzen

Auf allen Spielplätzen befinden sich Spielgeräte und Ausstattungsgegenstände, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen, erklärt die Stadt Essen: „Auf der Grundlage einer durchschnittlichen Haltbarkeit und der damit einhergehenden abnehmenden Verkehrssicherheit wurde eine Lebensdauer von 15 Jahren als Mittelwert angesetzt.“ Neben der Generalsanierung von Spielplätzen wurden zuletzt Spielgeräte ausgetauscht und kleinere Bereiche saniert – eine Auswahl:

Spielplatz Peterstraße im Nordviertel: neue Sechsfach-Schaukel, neue Sandbaustelle und neues Reck

neue Sechsfach-Schaukel, neue Sandbaustelle und neues Reck Spielplatz Heymannplatz in Rüttenscheid: neue Kletterkombination zum Klettern, Hangeln, Rutschen, neues Spielangebot zum Balancieren

neue Kletterkombination zum Klettern, Hangeln, Rutschen, neues Spielangebot zum Balancieren Spielplatz Gervinuspark in Frohnhausen: Sanierung der Ballspielfläche mit neuem Kunstrasenbelag und Toren

Sanierung der Ballspielfläche mit neuem Kunstrasenbelag und Toren Spielplatz Markscheide/Grieperstraße in Altendorf: neue Spielkombination mit Spielturm, Rutsche, Sandbaustelle und Kaufladen sowie neue Mini-Nestschaukel

neue Spielkombination mit Spielturm, Rutsche, Sandbaustelle und Kaufladen sowie neue Mini-Nestschaukel Spielplatz Matthäuskirchstraße in Bochold: neue Spielkombination mit Spielhaus, Sandspiel und Kletterelementen

neue Spielkombination mit Spielhaus, Sandspiel und Kletterelementen Spielplatz Heißener Straße in Schönebeck: neue Sandbaustelle

Der Spielplatz Markscheide/Grieperstraße in Altendorf hat nun solch eine Kombination. Foto: Stadt Essen

