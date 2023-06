Spielemesse Essen erhält Maskottchen - Name gesucht

Die Spiele-Messe: Internationale Spieltage „Spiel ´22“ lockt am Donnerstag, 06. Oktober 2022 zahlreiche Besucher in der Messe Essen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Essen. Die Spiel’23 in Essen wird erstmals ein Maskottchen haben. Der Organisator der Spielemesse stellte es jetzt vor und ruft zur Namenssuche auf.

Die Internationalen Spieltage, kurz Spiel, bekommen in ihrer 40-jährigen Geschichte erstmals ein Maskottchen. Wie der Merz Verlag als Organisator mitteilte, wird künftig eine Katze das Wahrzeichen für die weltgrößte Brettspielmesse sein. „Welches Tier steht mehr fürs Spielen als eine Katze?“, fragt Carol Rapp, Geschäftsführerin des Merz Verlags. „Katzen legen sich in Spielschachteln, sind neugierig und verspielt und lösen Emotionen aus.“

Der Verlag sucht nun einen Namen für das verspielte Kätzchen und ruft daher die Messefans wie Bürger dazu auf, Vorschläge zu machen. Ein Woche lang können diese eingereicht werden, egal ob auf den Social-Media-Kanälen, per Mail oder Kontaktformular. „Das Team wird alle Ideen sichten und anschließend die schönsten zur Wahl stellen, aus denen erneut die Fans ihren liebsten Namen wählen dürfen“, meint Rapp.

Das neue Maskottchen der Spielemesse Essen. Nun wird gefragt: Wie soll es heißen? Foto: Merz Verlag / Michael Menzel

Entworfen wurde das neue Maskottchen vom Spiele-Illustratoren und Spieleerfinder Michael Menzel. Der am Niederrhein lebende Künstler hat selbst eine enge Bindung an die Spiel. „Vor 20 Jahren war ich das erste Mal auf der Spiel und war völlig überwältigt von der Größe, der Menschenmenge, der positiven Energie. Das klingt so banal und doch kenne ich keinen Ort, der jedes Jahr so viel Begeisterung und Spaß an einem Ort bündelt“, erklärte Menzel.

Die Messe Spiel fand erstmal 1983 in Essen, damals noch in der Volkshochschule statt, zwei Jahre danach wechselte sie zur Messe an der Gruga. Vergangenes Jahr kamen 150.000 Spielefans, um die neusten Brettspiele vor Ort zu sehen und zu testen. Dieses Jahr findet sie vom 5. bis 8. Oktober statt.

Hier geht’s zur Internetseite www.spiel-messe.com

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen