Spiel Essen 2023 beendet: „Damit haben wir nicht gerechnet“

Gehörten zu den Besuchern der diesjährigen Spiel in Essen (v.l.): Christian Paquette, Luke, Maik Trovate, Phil, Peter Hahn und Adriano spielen das Spiel My first castle panic.

Essen. Die Spielemesse 2023 in Essen ist am Sonntag (8.10.) zu Ende gegangen. Der Veranstalter berichtet, was dieses Jahr besonders gut lief.

Hinter der Spiel Essen, der weltgrößten Messe für Brettspiele, lagen drei harte Corona-Jahre. Umso größer war beim veranstaltenden Friedhelm Merz Verlag jetzt die Freude darüber, dass die Besucher und Besucherinnen zurück sind. Wie der Verlag am Montag mitteilte, kamen zur 40. Auflage der Messe 193.000 Spielbegeisterte in die Messehallen an der Gruga. Vergangenes Jahr, als noch Coronaauflagen galten, waren es 147.000 Besucher gewesen.

„Wir hatten gehofft, dass mehr Menschen als letztes Jahr zur Spiel kommen, aber mit dieser Zahl haben wir nicht gerechnet“, erklärte Carol Rapp, seit November Geschäftsführerin des Merz-Verlags.

Zum 40. Geburtstag der Messe hatte der Veranstalter das Konzept verändert und die Hallen nach Familienspielen, Kenner- und Expertenspielen sowie Rollen-, Sammelkarten- und Miniaturspielen neu sortiert. Das neue Hallenkonzept, gepaart mit deutlich breiteren Gängen, habe geholfen, die Menschenmenge in den Hallen besser zu verteilen. Zweiter Effekt: Dadurch seien auch kleine Stände von eher unbekannten Ausstellern gut zu finden gewesen.

Mit 935 Ausstellern aus 56 Nationen war die Spiel auch dieses Jahr äußerst international. Sie brachten insgesamt 1700 Neuheiten aus der Brettspielwelt mit nach Essen. Die Spiel ist dabei jedes Jahr ein wichtiger Treff der Branche vor dem Weihnachtsgeschäft.

Aussteller der Spielemesse Essen zeigen sich zufrieden

Die guten Besucherzahlen haben auch die Aussteller gefreut: „Unser Stand war an allen vier Tagen wirklich gut besucht. Die Spieltische waren fast immer komplett belegt“, berichtete Andreas Finkernagel, Geschäftsführer des Verlags Pegasus Spiele. „Wir hatten deutlich mehr Verkäufe auf der Messe als die vergangenen Jahre. Zwar war der einzelne Bon etwas niedriger, dafür haben wir viel mehr Kunden bei uns an der Kasse gehabt.“

Einen „Blockbuster“ habe derweil der Ravensburger-Verlag dieses Jahr hingelegt, heißt es. Zum neuen Trading Card Game „Disney Lorcana“ gab es in Essen eine exklusive Sonderkarte. Die Warteschlange für das Spiel habe bis in die angrenzende Halle 7 gereicht. „Einen solchen Andrang gab es noch nie“, meinte Rapp.

Gut angekommen sei auch das neue Maskottchen der Messe, das Kätzchen Meeps. 1200 der kleinen Figuren nahmen Kinder und Erwachsene mit nach Hause.

Termin für Spiel 2024 steht

Traditionell wird am Vortag der Eröffnung auf der Spiel der Deutsche Spiele Preis verliehen. Den 1. Platz belegte „Planet Unknown“, auf den 2. Platz wurde das Spiel „Dorfromantik“ gewählt. Auf den 3. Platz kam „Heat“. Der Preis für das beste Kinderspiel ging an „Mysterium Kids“.

Der Termin für die nächste Spielemesse steht: Sie findet vom 3. bis zum 6. Oktober 2024 statt.

