Mit Sperrpfosten im Bereich Weserstraße/Elbestraße in Essen-Bergerhausen soll das Überqueren der Straße sicherer werden.

Schulwegsicherung Sperrpfosten: Mehr Sicherheit für Schulkinder in Essen

Essen-Bergerhausen. Sperrpfosten an der Weser-/Elbestraße in Essen-Bergerhausen sollen das Parken dort verhindern und den Kreuzungsbereich besser einsehbar machen.

Ende Februar wurde an der Theodor-Heuss-Schule in Essen-Bergerhausen an der Elbestraße / Ecke Weserstraße im Rahmen der Schulwegsicherung eine Baumaßnahme abgeschlossen, die den Schulkindern das Überqueren der Elbestraße erleichtern soll.

Dazu wurde die Fahrbahn im Kreuzungsbereich verengt, indem der Bürgersteig auf einer Seite herausgebaut wurde. Durch die vorgezogene Einmündung soll die Geschwindigkeit der Autofahrenden gedrosselt und die Aufmerksamkeit gegenüber Fußgängerinnen und Fußgängern erhöht werden.

Ortstermin in Bergerhausen mit dem Essener Oberbürgermeister

Bei einem gemeinsamen Vorort-Termin Ende Februar hatte sich Oberbürgermeister Thomas Kufen zusammen mit Eltern, der Schulleitung sowie Mitgliedern der Bezirksvertretung über die Situation vor Ort ausgetauscht. Als Resultat aus diesem Gespräch wurden nun als Ergänzung zu den bereits umgesetzten Arbeiten im Bereich des Übergangs auf beiden Gehwegseiten zusätzliche Sperrpfosten zur Begrenzung errichtet, die für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Mit den jeweils acht Pfosten, die im Bereich des Bäckers sowie auf der gegenüber liegenden Seite im Bereich der Schule errichtet wurden, können Kinder nun den gesamten Kreuzungsbereich gut einsehen, ohne dass die Sicht durch parkende Autos eingeschränkt wird. Der Austausch des aktuell rot gepflasterten Teilbereichs des Gehwegs durch eine graue Pflasterung soll laut Stadt noch erfolgen. Das Gesamtvolumen der Baumaßnahme belaufe sich auf 25.000 Euro.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen