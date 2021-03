Brennender Sperrmüll an einer Hotelfassade rief die Feuerwehr in Essen auf den Plan.

Feuerwehr Sperrmüll an Hotelfassade in Essen geht in Flammen auf

Essen. Brennender Sperrmüll in Altenessen-Süd machte einen Löscheinsatz der Feuerwehr notwendig. Die Ursache ist unbekannt, die Kripo ermittelt.

Brennender Sperrmüll an der Fassade eines Hotels in Altenessen-Süd hat am Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Flammen wurden gelöscht, die Kripo ermittelt die Ursache.

Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, ging der Alarm gegen 22.10 Uhr ein. Der Brand an der Schonnefeldstraße wurde mit einem C-Rohr bekämpft. Da nicht ausgeschlossen war, dass sich Rauch durch gekippte Fenster in dem Gebäude ausgebreitet hatte, ging ein Trupp zur Kontrolle in das Objekt. Ein Hotelzimmer und eine angrenzende Garage waren verqualmt.

Verletzt wurde niemand, da sich pandemiebedingt keine Gäste in dem Haus aufhielten. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug für rund eine Stunde im Einsatz.