Fünf Euro wollte ein Senior in Essen spenden. Kurz darauf musste er feststellen, dass ihm mehrere Hundert Euro fehlen.

Essen. Vermeintliche Spendensammler haben in Essen einen 77-Jährigen um Geld gebracht. Sie hatten den Senior vor dem Diebstahl um eine Spende gebeten.

Vermeintliche Spendensammler haben in Essen einen 77-Jährigen um mehrere Hundert Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Senior am Montag gegen 14 Uhr auf der Schwanenbuschstraße in Huttrop von einem Mann und einer Frau angesprochen und um eine Spende für eine gemeinnützige Organisation gebeten.

Der 77-Jährige willigte ein und holte einen Fünf-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie. Kurz darauf merkte er, dass er offenbar bestohlen wurde. Als der Senior die beiden Trickdiebe daraufhin ansprach, rannten diese über die Vollmerstraße in Richtung Oberschlesienstraße davon.

So sollen die Tatverdächtigen aussehen

Die Frau soll laut Polizei 20 bis 22 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank sein sowie „europäisches Aussehen“ haben. Sie trug am frühen Montagnachmittag einen dunkelblauen Anorak mit Fell, eine dunkelblaue Kladde und eine dunkelblaue Umhängetasche.

Bei dem Mann soll es sich um einen 25-Jährigen mit stabiler Statur handeln. Er soll 1,75 Meter groß sein, einen Drei-Tage-Bart tragen und dunkle und kurze Haare haben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen hellen Anorak. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.