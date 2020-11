Der Rewe-Filialleiter Jens Köster schäumt vor Wut, als er feststellt, dass die Spendenbox in seiner Gemüseabteilung verschwunden ist. Auf Facebook postet er ein Bild der mutmaßlichen Diebe. Unter dem Beitrag wimmelt es nun von rassistischen Kommentaren.

Was war passiert? Vor ungefähr zwei Wochen hat Köster eine Spendenbox in seinem Supermarkt an der Frankenstraße 54 aufgestellt. Kunden konnten für die Erdbebenopfer in Izmir spenden, am 30. Oktober gab es dort ein verheerendes Erdbeben . Die Idee war: Kunden nehmen sich das Gemüse Topinambur, das neben der Box liegt und aussieht wie Ingwer, im Gegenzug spenden sie soviel Geld, wie ihn angemessen erscheint.

Essen: Rewe-Filialleiter teilt ein Bild vermutlicher Diebe auf Facebook

„Am Mittwochnachmittag war die Spendenbox noch da, am nächsten Morgen hat mich eine Mitarbeiterin gefragt, wo sie ist“, sagt Köster. Er hat sich daraufhin die Videoaufnahme seiner Überwachungskamera angesehen. Sie zeigte ihm, erzählt er, wie zwei Erwachsene und ein Kind die Box am Mittwoch gegen 17.45 Uhr entwenden. Köster erstellt ein Bildschirmfoto der drei Personen und teilt es noch am gleichen Tag mit einem wütenden Text auf Facebook.

Das Bild zeigt die drei Personen in der Gemüseabteilung. Auf dem Boden liegt ein Fußabtreter, auf dem der Name „Köster“ steht. Selbstverständlich kann man von dem Bild nicht auf die Staatsbürgerschaft der Abgebildeten schließen.

Der Beitrag provoziert rassistische Äußerungen und Unwahrheiten

„Manchmal kann man gar nicht so viel essen, wie man kotzen möchte…“, lautet der erste Satz des Beitrages. Mitunter falle es ihm schwer, an das Gute im Menschen zu glauben, schreibt Köster weiter. Ihm platze der Kragen, wenn „Halunken“ den Beitrag gutmeinender Menschen für einen guten Zweck derart perfide nutzten, um sich selbst die Taschen voll zu machen. Dann heißt es: „Ich würde mich in Grund und Boden schämen, meinem Kind ein solches Verhalten zu demonstrieren und mich als Drecksack erster Klasse zu offenbaren.“ Was ihn jedoch beruhige, sei seine Überzeugung, dass man „für‘s Arschlochsein seine Quittung bekommt“.

Etwa 500 Personen haben den Beitrag mit Daumen hoch, traurigen und wütenden Smileys markiert, 270 haben ihn kommentiert, fast 900 haben ihn weiter verbreitet. Viele Kommentare sind verallgemeinernd, menschenverachtend und behaupten Unwahrheiten.

Andreas E. kommentiert zum Beispiel: „Sind halt immer die selben Bevölkerungsgruppen die negativ auffallen... Ist leider Fact…“. Rainer B. schreibt: „Ja leider unsere Mitbürger aus den Flüchtlingsunterkünften aber die sind ja gewollt. Bei uns sind alle Diebe willkommen“. Und Marko H.: „Das ist der Dank für den Versuch diese Individuen zu Integrieren. Pfui, es ekelt einen an.“ Schließlich noch Uwe M.: „Hoffentlich schneller Fahndungserfolg. Und dann abschieben , das Pack.“ Unklar bleibt, warum sich Rassisten über eine gestohlene Spende echauffieren, die für Menschen in der Türkei angedacht war.

Zahl der zur Anzeige gebrachte Ladendiebstähle hat sich in vergangen 20 Jahren halbiert

Einige Kommentatoren behaupten, dass Diebstähle in den vergangenen Jahren zunähmen und stellen ihre Beobachtung in Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten. Belege haben sie dafür nicht. Laut polizeilicher Kriminalstatistik hat sich die Zahl der in den vergangen 20 Jahren angezeigten einfachen Ladendiebstähle in Deutschland halbiert.

Jens Köster Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Jens Köster sagt, er habe nicht damit gerechnet, dass der Beitrag so viel Hass hervorruft. Die Reaktionen hätten ihn und sein Team schockiert. „Viele meiner Mitarbeiter kommen aus allen Herren Ländern, die waren erschüttert.“ Er distanziere sich deutlich von Rassismus. „Ich habe gedacht, das Thema ist nur für meine eigenen Kunden relevant, viele haben den Betrag aber geteilt, so dass die Geschichte so groß wurde.“

Köster: „Ich denke, ich werde den Beitrag bald entfernen“

Er habe mit seiner Familie und Freunden intensiv diskutiert, ob er den Beitrag wieder löschen soll, sei noch immer hin und her gerissen. „Ich denke, ich werde ihn bald entfernen, ich will nicht, dass mein Name damit in Verbindung steht.“

Er vermutet, dass sich in der Box etwa 20 Euro befanden. Durch die weite Verbreitung durch Facebook, sind viele Menschen auf die Spenden-Aktion aufmerksam geworden. „Einige haben sich mit uns solidarisiert“, sagt Köster. Wir haben jetzt viel mehr Spenden als vorher.

Aber wie steht er dazu, dass er vermeintliche Diebe, unter anderem ein Kind, öffentlich an den Pranger stellt? Um Täter zur Rechenschaft zu ziehen, gibt es schließlich Gerichte. „Das sehe ich jetzt schon sehr kritisch. Aber mein Gerechtigkeitsempfinden hat den Datenschutz der drei Personen überwogen.“ Zudem seien sie ja maskiert auf dem Bild. „Beim Kind hatte ich große Bedenken, aber ich war so enttäuscht und erregt.“ Mit etwas emotionaler Distanz würde er das Bild wohl nicht wieder teilen, sagt er.

„Im Ergebnis war das Verhalten des Rewe-Filialleiters wohl rechtlich unzulässig“

Rechtsanwalt Björn Leineweber , spezialisiert auf Datenschutzrecht, sagt: „Im Ergebnis war das Verhalten des Rewe-Filialleiters wohl rechtlich unzulässig.“ Das Gesetz verbiete es, Bilder fremder Personen ohne deren Genehmigung zu veröffentlichen. Auch Täter haben ein Persönlichkeitsrecht, das werde nicht durch eine Verdächtigung abgesprochen.

Bei den abgebildeten Personen handle sich bis zur etwaigen Verurteilung nicht um Täter, sondern um Verdächtige. Kritisch sei auch, dass der Filialleiter personenbezogene Daten in Form der Bilder veröffentlicht. „Dafür gebe es strenge Voraussetzungen in der Datenschutz-Grundverordnung, die liegen hier nicht vor.“

Christoph Wickhorst, Sprecher der Essener Polizei, teilt auf Anfrage der Redaktion mit, dass die Polizei wegen des Diebstahl der Spendenbox ermittelt. In dem Zuge werde auch geprüft, ob ein Verstoß oder eine Straftat wegen der Veröffentlichung des Bildes der mutmaßlichen Täter auf Facebook vorliegt. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet.