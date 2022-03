Solidaritätsdemonstration in Essen: Hunderte Menschen versammelten sich am Samstag (26.2.) auf dem Willy-Brandt-Platz.

Krieg Spenden für die Ukraine: So können Essener konkret helfen

Essen. Krieg in der Ukraine: Die Spendenbereitschaft für Betroffene ist auch in Essen groß. Hier sammelt unsere Redaktion Hilfsangebote und Aktionen.

Wie kann man den Menschen in der Ukraine helfen? Diese Frage stellen sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auch die Essenerinnen und Essener. Unsere Lokalredaktion sammelt an dieser Stelle Hilfsangebote aus der Stadt und wird die Liste weiter aktualisieren.

Sachspenden für die Ukraine: Hier sammeln wir Möglichkeiten aus Essen

Caritasverband Essen plant Hilfstransport: Um Geflüchteten in den Grenzgebieten rund um die Ukraine zu helfen, plant der Caritasverband für die Stadt Essen mit der Caritas Flüchtlingshilfe Essen Hilfstransporte in die Grenzgebiete – in Planung ist ein erster Hilfstransport nach Rumänien. Dieser soll Anfang nächster Woche starten, heißt es in einer Mitteilung. Für den Transport würden dringend Sach- und Geldspenden benötigt. Als Spenden können Schlafsäcke, Decken, Kissen, Isomatten und Powerbanks Am Schacht Hubert 4 in Essen-Kray abgegeben werden. Alles zu Öffnungszeiten der Sammelstelle etc. lesen Sie hier.

Unter den Organisatoren dieser Spendenaktion sind Unternehmen und Betriebe der Econova-Allee sowie deren Geschäftspartner und Freunde. Mit Lkw sollen Hilfsgüter wie Kleidung, Hygieneartikel, Windeln und Decken an die Grenze zu den hilfebedürftigen Menschen gebracht werden. Die können seit Montag, 28. Februar, an folgenden Standorten abgegeben werden: Econova-Allee 30 und 34, 45356 Essen und/oder auf der Platzanlage Kray-Arena, Buderusstraße 20a, 45307 Essen (Bitte bei Platzwart Hamid melden). Weitere Details finden Sie hier. Sammelaktion in der Zweibar und Goldbar: Die Essener Grünen-Politikerin Inga Sponheuer hat eine kurzfristige Spendenaktion für Opfer des Ukraine-Krieges organisiert. Von Dienstag, 1. März, bis Donnerstag, 3. März, kann man in der Zweibar (Rüttenscheider Str. 63) und der Goldbar (Rellinghauser Str. 110) Sachspenden abgeben. Benötigt werden Schlafsäcke, Isomatten, Fahrradhelme und Geld. Schon am Donnerstag soll der Transport ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet abfahren. Alle Informationen gibt es hier.

Geldspenden für die Ukraine: So können Essener helfen

Caritasverband für die Stadt Essen e.V.

IBAN DE17 3606 0295 0000 0055 50

Stichwort: Ukrainehilfe

Caritas Flüchtlingshilfe Essen

IBAN DE45 3606 0295 0000 1026 28

Bank im Bistum Essen

Stichwort: Ukrainehilfe

Gespendet werden kann zudem auch schnell und unbürokratisch über die Hilfs-Plattform „I do“ für das Projekt „Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine“ https://i-do.app/projekt/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine oder über Paypal an: spenden@caritas-e.de

Sie kennen weitere Hilfsangebote, die in unserer Übersicht nicht aufgeführt sind? Dann schicken Sie uns Angaben per Email an redaktion.essen-waz@funkemedien.de.

Die Stadt Essen eine Servicestelle eingerichtet, um Hilfsangebote der Bürger und Bürgerinnen sowie von Vereinen, Verbänden und Firmen zu koordinieren. Alle Angebote, die an ukrainehilfe@essen.de gemailt werden, gebe man an die zuständigen Stellen weiter, heißt es aus dem Rathaus.

