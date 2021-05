Essen: Wohnungsbrand führte zu erheblichen Verkehrsproblemen

Essen. Die Feuerwehr musste am Sonntagabend einen Wohnungsbrand in der Helenenstraße löschen. Der brachte Staus und Verspätungen bei Bussen und Bahnen.

Zu einem Wohnungsbrand musste die Feuerwehr am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr in die Helenenstraße in Essen ausrücken. Bei Eintreffen der Löschzüge schlugen die Flammen im ersten Obergeschoss bereits aus den Fenstern.

Zum Glück hatten sich alle Hausbewohner schon in Sicherheit gebracht, so dass niemand verletzt wurde, berichtete am Abend die Feuerwehr auf Anfrage.

Feuerwehreinsatz: Helenenstraße wurde voll gesperrt

Mit zwei C-Rohren war der Wohnungsbrand schnell unter Kontrolle, hieß es in der Leitstelle. Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten aber noch einige Zeit.

Während des gesamten Feuerwehreinsatzes wurde der Bereich voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Auch der öffentliche Nahverkehr war über Stunden beeinträchtigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen