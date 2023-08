Spektakuläre Vorführungen: Feuerwehr Essen gibt Einblicke

Essen. Höhenrettung, Hundestaffel, Rettungsdienst: Bei der Feuerwehr Essen gibt es viel zu sehen – bald wollen sich die Rettungskräfte vorstellen.

Wie reagiert man bei einer Fettexplosion? Wie arbeitet die Höhenrettung? Was macht die Rettungshundestaffel? Auf all diese Fragen gibt es am Sonntag (13.8.) Antworten: Von 9 bis 18 Uhr lädt die Feuerwehr Essen zum Tag der Offenen Tür in die Feuerwache 1 (Eiserne Hand 45, 45139 Essen).

Am Vormittag findet auf dem Gelände zunächst ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dessen Rahmen es eine Fahrzeugweihe geben wird. Darüber hinaus finden zahlreiche weitere Aktionen über den Tag verteilt statt. Durchgehend werde es an dem Tag Vorführungen mit Fahrzeugen und anderen Geräten geben, meldet die Feuerwehr. Ebenfalls würden durchgängig Informationen über die Brandschutzerziehung, den Rettungsdienst und die Rettungsassistentenschule bereitgestellt.

Feuerwehr Essen: Das Programm am Sonntag

9 Uhr: Beginn

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit Fahrzeugweihe

11.30 Uhr: Vorführung der Jugendfeuerwehr Essen-Mitte

12 Uhr: Puppentheater

12 Uhr: Fettexplosion und Gefäßzerknall

12.30 Uhr: Vorführung Gefahrgutcontainer

13 Uhr: Vorführung Technische Hilfeleistung

13.30 Uhr: Brandschutzvorführung

14 Uhr: Fettexplosion und Gefäßzerknall

14.30 Uhr Vorführung der Jugendfeuerwehr Essen-Mitte

15 Uhr: Höhenrettung und Rettungshundestaffel

15.30 Uhr: Puppentheater

16 Uhr: Vorführung Gefahrgutcontainer

16.30 Uhr: Fettexplosion und Gefäßzerknall

17 Uhr: Große Abschlussvorführung (Freiwillige und Berufsfeuerwehr)

18 Uhr: Ende

Für die kleinen Gäste soll eine „Kinderwelt“ aufgebaut werden, neben Hüpfburgen soll es auch eine Löschwand geben. Essen gibt es vom Gill und aus dem Suppenkessel. Ebenfalls werden die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), das Technisches Hilfswerk (THW), der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter sowie Malteser mit Ständen vor Ort sein.

Feuerwehr bietet bedruckte Pfandbecher an

Eine weitere Besonderheit: Erstmals werden auf der Veranstaltung bedruckte Pfandbecher (2,50 Euro) angeboten. In diesem Jahr wird neben dem Logo der Essener Wehr ein Löschfahrzeug zu sehen sein. „Im nächsten Jahr wird ein anderes Fahrzeug gedruckt“, kündigt Feuerwehrsprecher Christoph Riße an. „So kann man, wenn man möchte, einen Löschzug sammeln.“ (jop)

Solche Pfandbecher werden beim Tag der Offenen Tür der Feuerwehr Essen angeboten. Foto: Christoph Riße/Feuerwehr Essen

Aktuelle Infos will die Feuerwehr am Sonntag (13.8.) unter diesem Link zur Verfügung stellen: ff-essen-mitte.de/tdot_website/

