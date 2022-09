SPD-Ratsherr Martin Schlauch aus Altenessen verlässt den Rat

Essen. In der der Essener SPD-Ratsfraktion wird wieder ein Platz frei. Martin Schlauch geht. Wer als stellvertretender Vorsitzender gehandelt wird.

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt steht abermals vor einer personellen Veränderung. Martin Schlauch, Ratsherr aus Altenessen, wechselt zum 1. Oktober in die Geschäftsstelle seiner Fraktion. Schlauch wird dort Referent und Stellvertreter von Fraktionsgeschäftsführer Roman Brüx. Sein Ratsmandat wird der 36-Jährige zum 1. Januar niederlegen. Für ihn rückt Heike Brandherm aus Stoppenberg in den Rat nach.

Martin Schlauch gehört dem Rat der Stadt seit 2014 an. Er ist Vorsitzender des Sozialausschusses, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und deren stellvertretender Vorsitzender.

In der Essener SPD-Ratsfraktion wird der zweite Stellvertreter-Posten frei

In der Fraktion wird damit in der laufenden Ratsperiode der zweite Stellvertreterposten frei. Julia Kahle-Hausmann hat ihr Ratsmandat bereits niedergelegt, da sie in den Landtag gewählt wurde. Wer ihren Posten als Fraktions-Vize übernehmen wird, soll sich am Montag entscheiden. Dem Vernehmen nach stellen sich dann Julia Jankovic aus Haarzopf und Michael Schwamborn aus Karnap zur Wahl.

Aus der Fraktion verabschiedet sich zudem Nina Herff-Stammen, die ihren Wohnsitz in Essen aufgibt. Ihr Ratsmandat muss sie deshalb niederlegen. Benjamin Brenk aus Kettwig wird ihren Platz einnehmen.

