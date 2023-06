Spazierweg am Baldeneysee wird wegen Bohrungen gesperrt

Essen. Der Ruhrverband erneuert am Baldeneysee zwischen Stauwehr und Regattaturm Grundwassermessstellen. Was das für Spaziergänger bedeutet.

Spaziergänger müssen in den kommenden fünf Wochen am Baldeneysee mit Einschränkungen rechnen. Denn der Fußweg zwischen Regattaturm und Stauwehr am Nordufer wird aufgrund von Bohrungen tageweise gesperrt, erstmals am Mittwoch, 14. Juni. Der Ruhrverband lässt dann Untergrund dann auf mögliche Kampfmittel sondieren.

Die Messungen sind laut Ruhrverband wichtig für die Standsicherheit des Dammes

Nach Angaben des Ruhrverbandes sind die Bohrungen erforderlich, da die vorhandenen Grundwassermessstellen nicht mehr dem Stand der Technik genügen und erneuert werden müssen. Verlässliche Messungen seien wichtig, um die Standsicherheit des Damms am Gelände des Etuf zu gewährleisten. Insgesamt werden vier Messstellen auf dem Fußweg eingerichtet, vier weitere auf dem Gelände des Etuf sowie drei Messstellen entlang des Fuß- und Radweges weiter nördlich.

Bohrungen am Nordufer des Baldeneysees finden vom 10. bis zum 14. Juli statt

Die eigentlichen Bohrarbeiten erfolgen in der Zeit vom 10. bis zum 14. Juli. Fußgänger während der Sperrung auf den nördlich gelegenen Fuß- und Radweg ausweichen, teilt der Ruhrverband mit.

Auf Basis der gewonnen Messdaten wird der Ruhrverband einen sogenannten Grundwassergleichenplan erstellen, um beurteilen zu können, welchen Einfluss der Baldeneysee und das Hangwasser auf die Grundwasserverhältnisse im Poldergebiet des Etuf-Geländes haben.

