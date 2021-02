Die Polizei sperrte den Leichenfundort in Essen-Kray großräumig ab. Eine Spaziergängerin hatte die Leiche entdeckt.

Ermittlungen Leichenfund in Essen-Kray: Identität ist noch unklar

Essen. Eine Frau hat in Essen-Kray eine Leiche entdeckt. Bisher geht die Polizei nicht von einem Verbrechen aus. Die Identität ist noch unklar.

Eine Spaziergängerin hat am Dienstagmorgen in Essen-Kray eine grausige Entdeckung gemacht: Auf einem Feldweg am Nettelnbusch lag ein lebloser Mann. Die Ursache seines Todes, die ein Notarzt um kurz vor 9 Uhr feststellte, ist unklar, berichtete die Polizei.

Essen: Spaziergängerin findet in Essen-Kray eine Leiche

Bislang deute nichts auf eine Fremdeinwirkung hin, berichtete Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Der Fundort rund um die Leiche wurde großräumig abgesperrt, während Kriminalbeamte ihre Ermittlungen aufnahmen.

Die Polizei stellte den Leichnam für weitere Untersuchungen sicher. Es gibt es erste Hinweise auf die Identität des Toten, die nun überprüft werden.

