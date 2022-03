Sparkasse in Essen-Vogelheim wird zur Kita mit Geldautomat

Essen-Vogelheim. Essens Allbau AG ist beim Kita-Ausbau kreativ: Nach einer Kneipe verwandelt sie jetzt die Sparkasse in Vogelheim in eine Kita – mit Geldautomat.

Bodentiefe Fenster, Fußbodenheizung und ein Geldautomat – das sind die besonderen Ausstattungsmerkmale der Kita, die jetzt an der Vogelheimer Straße 200 in Essen entsteht. Die Sparkasse hat ihre Filiale in dem Gebäude aufgegeben, im August soll hier eine neue Kindertagesstätte mit zwei Gruppen entstehen. Das Kleinformat ist Teil eines großen Ausbauprogramms der Essener Allbau AG. Die will bis zum Jahr 2025 im ganzen Stadtgebiet zehn neue Kitas mit 660 Plätzen schaffen und so helfen, dem Betreuungsnotstand abzuhelfen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

20 Kitas gehören bereits zum Angebot der Wohnungsgesellschaft, die weiteren Standorte entstehen in enger Absprache mit der Stadt. Denn die weiß naturgemäß am besten, wo Bedarf ist. „Geeignete Grundstücke sind allerdings knapp, deswegen müssen wir auch mal ungewöhnliche Wege gehen“, sagt Allbau-Prokurist Samuel Serifi. Ein Jahrzehnt ist es her, da machte man aus der Kneipe „Am Dom“ in Altendorf eine Kita. Und stieß zunächst auf die Skepsis der Nachbarn, die den Kinderlärm im Innenhof fürchteten. Aber: „Es hat super geklappt, gerade die älteren Leute freuen sich, dass da so viel Leben ist.“

Eine Ansicht der Sparkassen-Filiale an der Vogelheimer Straße vor den Umbauarbeiten. Foto: EGF

Beim aktuellen Kita-Bau in Vogelheim braucht es noch etwas Phantasie, um sich tobende Kinder vorzustellen: Wo die Außenfläche mit Spielgeräten entstehen soll, ist aktuell noch der Sparkassen-Parkplatz. Vor zwei Jahren hat die Allbau AG das Gebäude mit der aufgegebenen Filiale und zwei Wohnungen im Obergeschoss übernommen, im August 2022 soll die Kita an den Start gehen.

Vogelheimer Kita mit zwei Gruppen

Als Träger hat man den Evangelischen Kindertagesstättenverband Essen gewonnen, was ein Glücksfall ist: Denn der betreibt unweit bereits eine Kita mit drei Gruppen und macht die kleine Neugründung zur Dependance. Eine Kita mit nur zwei Gruppen wäre sonst personell, organisatorisch und wirtschaftlich kaum zu stemmen.

Der Trend gehe daher zu Einrichtungen mit vier bis fünf Gruppen, sagt Allbau-Chef Dirk Miklikowski. „Basis jeder neuen Kita muss die Finanzierbarkeit sein. Die Miethöhe, die sich aus den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes – Kibiz – ergibt, reicht gerade aus.“ Die Allbau-Verantwortlichen hoffen allerdings auf eine Anpassung der Zuschüsse: Angesichts steigender Bau- und Grundstückskosten und der gestiegenen Ansprüche von Betreibern und Eltern: Frischgroßküchen etwa seien gewünscht, Barrierefreiheit werde erwartet.

Hinter dem Zweiteingang der Kita verbirgt sich der Geldautomat

Wo Platz rar ist, müsse man mitunter jedoch Kompromisse machen: Es gibt Kitas mit mehreren Stockwerken, die nicht barrierefrei seien, weil sich kein Fahrstuhl in die alte Gebäude einbauen lasse. Und im Südostviertel entstehe bis Juni in einer Baulücke eine Kita mit Spielfläche auf dem Dach. Die Spielgeräte für das Außengelände zu beschaffen, sei übrigens nicht Sache des Bauherren, sondern der Träger, die dafür schon mal auf Spenden und Sponsoren angewiesen seien.

Wohnungsgesellschaft arbeitet mit Kita-Trägern zusammen Aktuell hat die Allbau AG als Essens größte Wohnungsgesellschaft 20 Kitas mit fast 1300 Plätzen, davon ein Drittel für Kinder unter drei Jahren. Die erste Kita entstand im Jahr 2000, aber erst acht Jahre später wurde der Kita-Bau Teil der Unternehmensstrategie. Inzwischen tritt die Allbau AG als Investor auf und vermietet für eine Laufzeit von 20 Jahren an viele Träger mit unterschiedlichen Profilen. Dazu gehören: Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten (VKJ), Diakoniewerk, Arbeiterwohlfahrt (Awo), Kinderschutzbund, Kinderinitiative Kettwig, SOS Kinderdorf, Stiftung Glaubens- und Lebenshilfe. Man arbeite zudem eng mit dem Jugendamt zusammen. Während das Wohnungsunternehmen anfangs nur Kitaplätze in Bestandsimmobilien schuf, wurden seit 2013 zehn neue Kitas gebaut, weitere 15 sind in Bau oder Planung. Die Kitas sind oft Ankerpunkte in Stadtteilentwicklungsprojekten wie den Cranachhöfen in Holsterhausen oder den Kastanienhöfen in der Nordcity. So soll es künftig auch an der Kapitelwiese in Stoppenberg oder der Dilldorfer Allee in Kupferdreh sein. Neben den Kitas gehören zum Allbau-Angebot 59 Plätze in sieben Kindertagespflegenund 93 Plätze bei 13 Tagesmüttern.

Der Allbau betrachtet die entstehenden Kitas übrigens als Standortvorteil und Stadtentwicklung: Auch die Einrichtung an der Vogelheimer Straße ist umgeben von Allbau-Häusern, für die hier lebenden Familien entsteht also ein Betreuungsangebot in Steinwurfnähe. Ganz nah gibt es auch eine ganze Reihe Einfamilienhäuser. Möge das Image des Stadtteils noch verbesserungswürdig sein, die Wirklichkeit sei es längst, findet Allbau-Prokurist Serifi. „Viele Menschen hier sagen, dass sich Vogelheim toll entwickelt hat.“ Der Rückzug der Sparkasse aber ist unbestreitbar für viele Anwohner ein Verlust, darum hatte das Kreditinstitut eine Bitte, die der Neubesitzer nun erfüllt: Das Kita-Gebäude bekommt einen Zweiteingang, hinter dem ein Geldautomat aufgestellt wird.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen