Essen Sparkasse bietet Unternehmen an, die Tilgung von Kreditraten auszusetzen. Außerdem können sich Firmen registrieren, die Notkredite brauchen.

Die Sparkasse Essen reagiert mit weiteren Hilfen auf die Corona-Krise. Sie bietet Unternehmen und Selbstständigen eine Tilgungsaussetzung für laufende Kredite an. „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu begrenzen und stehen unseren Unternehmenskunden zur Seite“, erklärte Helmut Schiffer, Vorstandschef der Sparkasse Essen.

Konkret heißt das: "Auf Antrag stunden wir die Raten. Nur der Zins müsste weiter bezahlt werden", sagte ein Sprecher der Sparkasse auf Nachfrage. Unternehmen könnten dazu auch Kontakt mit der Sparkasse über eine eigens eingerichtete Website aufnehmen. Die Adresse lautet: www.sparkasse-essen.de/firmen-coronahilfe

Sparkasse Essen richtet Internetseite für Notkredite ein

Auf dieser Seite können sich ab sofort auch Unternehmen registrieren, die die Notkredite des Bundes bzw. der KfW-Bank in Anspruch nehmen wollen und diese über die Sparkasse beantragen lassen wollen. "Ein Berater würde sich dann mit dem Kunden in Verbindung setzen und das passende Paket zusammenstellen", sagte der Sparkassensprecher.

Die Sparkasse erwartet derweil eine Flut an Anträgen. Da das Kreditinstitut deshalb nicht garantieren könne, dass die Soforthilfen so schnell fließen, wie von den Unternehmen gebraucht, bietet die Sparkasse betroffenen Firmen auch Überbrückungskredite an, betonte der Sprecher.

„Der Sparkasse Essen ist es wichtig, dass die Hilfen möglichst schnell und wirksam bei den wirklich Betroffenen ankommen. Deshalb haben wir die personellen Ressourcen des Hauses gebündelt und teilweise anders eingesetzt“, betont Schiffer. In der vergangenen Woche wurde in Essen Kritik laut, dass manche Banken Unternehmen in der derzeitigen Notlage nicht schnell genug unterstützen würden.

Bundesregierung spannt Rettungsschirm

Die Bundesregierung hatte am Montag einen milliardenschweren Rettungsschirm für Unternehmen beschlossen. So können Unternehmen, die seit mindestens fünf Jahren bestehen, einen KfW-Unternehmerkredit beantragen. Für jüngere Unternehmen, die noch nicht seit fünf Jahren bestehen, steht der ERP-Gründerkredit zur Verfügung. Es werden verschiedene Laufzeiten von bis zu fünf Jahren angeboten.

Mit einem solchen Kredit können Investitionen oder sogenannte Betriebsmittel finanziert werden. Unter Betriebsmitteln sind alle laufenden Kosten zu verstehen. Dazu gehören beispielsweise Miete und Kaution für Büro- und Gewerberäume oder Personalkosten. Die KfW-Bank und somit der Bund übernehmen mit 90 Prozent die Haftung. Die Beantragung und Auszahlung erfolgt über die Hausbank.

Damit die Bewilligung schneller geht, übernimmt die Hausbank bei Krediten bis drei Millionen Euro die Risikoprüfung. Bei Krediten zwischen drei und zehn Millionen Euro wendet die KfW ein vereinfachtes Verfahren an. Die Zinssätze liegen laut Börsenzeitung bei 1 bis 1,46 Prozent für kleine und mittlere Unternehmen, für große bei 2 bis 2,12 Prozent.

Einen Überblick gibt es auch auf den Seiten des Bundesfinanzministeriums