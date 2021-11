Sparkasse Essen: Filialen schließen am Mittwoch früher

Essen. Wegen einer Personalversammlung schließen die Filialen der Sparkasse Essen am Mittwoch früher – das teilte das Geldinstitut am Dienstag mit.

Die Filialen der Sparkasse Essen werden am Mittwoch, 17. November, bereits um 13 Uhr schließen. Das kündigt das Geldinstitut in einer Mitteilung am Dienstag an. Grund für die frühere Schließung sei eine Personalversammlung.

Die Sparkasse weist darauf hin. dass die SB-Bereiche in den Filialen „selbstverständlich weiterhin zur Verfügung stehen.“

