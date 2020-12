Sparkasse Essen erwartet Schlangen und appelliert an Kunden

Essen Normalerweise lassen viele Kunden ihre Zinsen im Sparkassenbuch Anfang des Jahres eintragen. Das sollte dieses Jahr vermieden werden.

Die Sparkasse Essen appelliert an ihre Kunden: Sie sollen ihre Zinsen ins Sparkassenbuch nicht gleich am Jahresanfang eintragen lassen. Offensichtlich hat dies in den Vorjahren häufig zu längeren Wartezeiten in den Filialen geführt.

Um dies in Corona-Zeiten zu vermeiden, rät die Sparkasse, den Eintrag erst in der zweiten oder dritten Januar-Woche vorzunehmen, oder auch später. „Wir möchten Warteschlangen vermeiden und den Betrieb an den Kassen und Servicepunkten entzerren – gerade auch zur Sicherheit unserer Kunden,“ betont die Sprecherin der Sparkasse, Nina Witt. Die Zinsen blieben unabhängig vom Zeitpunkt des Eintrags erhalten.

Die Öffnungszeiten der Sparkasse bleiben unverändert. Zudem sind die Mitarbeiter der Medialen Filiale von 9 bis 20 Uhr unter Telefon: 0201 – 103 5000 erreichbar.

