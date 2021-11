Song-Contest: Essener Künstler wollen zum ESC nach Turin

Essen. „Swingelingding For Europe“: Der nächste ESC-Titel soll nach Essen gehen. Im Rüttenscheider Theater Courage gab es jetzt schon mal Dreharbeiten.

Essen, twelve Points: Wenn es nach dem Willen des Kettwiger Produzenten Peter Schnell und des Sängers Dr. Alexander Brock alias Doc Brock geht, dann soll der nächste Eurovision-Song-Contest-Gewinner aus dem Ruhrgebiet kommen. „Swingelingding For Europe“ heißt der Titel, mit dem die Essener Künstler in die Fußstapfen von ESC-Siegern wie Nicole (1982) und Lena (2010) treten wollen. Um ein Ticket nach Turin zu bekommen, muss der augenzwinkernde Essener Beitrag aber erst einmal den Vorentscheid schaffen.

Das Bewerbungsverfahren endet am 30. November, danach wird über die Beiträge für die finale Bewerbungsrunde entschieden. Neben ehemaligen DSDS-Siegern wie Daniel Schuhmacher und „The Voice of Germany“-Teilnehmerinnen wie Janina Bey sollen auch Künstler wie Ikke Hüftgold und Eskimo Callboy auf der Bewerberliste stehen.

Das Video für den ESC-Titel wurde im Theater Courage gedreht

Doc Brock hofft, der Konkurrenz mit seinem fröhlichen und selbst geschriebenen Titel „Swingelingding For Europe“ Paroli bieten zu können und bei der Jury und beim Publikum ordentlich Punkte zu sammeln, wenn im März 2022 über die deutsche ESC-Teilnahme entschieden wird. In den Vorjahren sei Deutschland ja fast immer abgeschlagen auf den letzten oder vorletzten Plätzen gelandet. „Vielleicht können wir das ändern“, hofft der Kettwiger Peter Schnell, in dessen Tonstudio der Titel aufgenommen und abgemischt wurde.

Unterstützt wird die musikalische Produktion durch ein Video, das im Rüttenscheider Theater Courage von Producer Alex Feelmo aufgezeichnet wurde. „Courage“-Darstellerinnen wie Gabi Dauenhauer, Ariane Raspe, Sophie Eichelberg und Birgit Driessen flankieren Doc Brock dabei in feschen Glitzer-Fummeln.

Mit auffälligen Outfits und schrägem Humor befindet man sich beim ESC schließlich in allerbester Gesellschaft. So schaffte es der damalige „TV Total“-Moderator Stefan Raab beim ESC in Stockholm mit Plateauschuhen, Schlaghosen und seinem Ulk-Song „Wadde hadde dudde da?“ im Jahr 2000 sogar unter die ersten sechs.

