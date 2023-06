Polizei Essen Sonderkontrolle in Essen: Polizei nimmt Biker ins Visier

Essen. Beamte rückten zu einer großen Sonderkontrolle rund um Haus Scheppen aus. Dass die Bilanz übersichtlich ausfiel, hatte einen einfachen Grund.

Außer Hitze nichts gewesen: Es war nicht viel los rund um den Essener Biker-Treff Haus Scheppen am vergangenen Wochenende, als die Polizei zu einer Sonderkontrolle aufbrach, um vor allem Motorradfahrer ins Visier zu nehmen. Und so hielt sich die Zahl der festgestellten Verstöße in einem überschaubaren Rahmen.

Acht Stunden lang überprüften der Verkehrsdienst und Kräfte der Kradgruppe an der Hammerstraße, am Pörtingsiepen und an der Margrefstraße die Geschwindigkeit, die Technik und die Lautstärke der Maschinen.

Insgesamt waren 212 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Allerdings war nur jeder fünfte Erwischte auf zwei Rädern unterwegs. In sieben Fällen fielen technische Mängel auf. Ein Motorrad wurde zwecks eines Lärmgutachtens sichergestellt, bilanzierte die Polizei am Mittwoch.

